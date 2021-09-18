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7/24 Dinle Merve Özbey Gücüm Yetmez
Gücüm Yetmez

Gücüm Yetmez

38 Parça | 02:19:09

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gücüm Yetmez

Merve Özbey 04:51
02

Yolun Sonu

Merve Özbey 04:00
03

Yaramızda Kalsın

Merve Özbey 04:04
04

Helal Ettim / Erdem Kınay

Merve Özbey 02:54
05

Ben De Yoluma Giderim

Merve Özbey 03:30
06

Yağmur

Merve Özbey 04:16
07

Topsuz Tüfeksiz

Merve Özbey 03:53
08

Gel Barışalım Artık

Merve Özbey 03:47
09

Yaş Hikayesi

Merve Özbey 03:51

...

KAPAT
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