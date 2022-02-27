Merve Özbey

Koyamam kimseyi yerine Solamam ellerin teninde Sonunu bilmesem bile Seninim vazgeçilmezim *** Gidişin kahreder beni Kor olur yakar içimi Bu ne dert, bu ne ızdırap Ne zaman bitecek bu azap *** Tanrım ne olur Ayırma bizi, buna gücüm yetmez Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez İnan zindan olur hayat kahrolurum Dayanmaz buna canım anla ne olur *** Tanrım ne olur Ayırma bizi, buna gücüm yetmez Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez İnan zindan olur hayat kahrolurum Dayanmaz buna canım anla ne olur *** Koyamam kimseyi yerine Solamam ellerin teninde Sonunu bilmesem bile Seninim vazgeçilmezim *** Gidişin kahreder beni Kor olur yakar içimi Bu ne dert, bu ne ızdırap Ne zaman bitecek bu azap *** Tanrım ne olur Ayırma bizi, buna gücüm yetmez Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez İnan zindan olur hayat kahrolurum Dayanmaz buna canım anla ne olur *** Tanrım ne olur Ayırma bizi, buna gücüm yetmez Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez İnan zindan olur hayat kahrolurum Dayanmaz buna canım anla ne olur