Merve Özbey

Gücüm Yetmez Şarkı Sözleri
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Koyamam kimseyi yerine
Solamam ellerin teninde
Sonunu bilmesem bile
Seninim vazgeçilmezim
***
Gidişin kahreder beni
Kor olur yakar içimi
Bu ne dert, bu ne ızdırap
Ne zaman bitecek bu azap
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
***
Koyamam kimseyi yerine
Solamam ellerin teninde
Sonunu bilmesem bile
Seninim vazgeçilmezim
***
Gidişin kahreder beni
Kor olur yakar içimi
Bu ne dert, bu ne ızdırap
Ne zaman bitecek bu azap
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur