Hani Bizim Sevdamız Şarkı Sözleri
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Merve Özbey
Hani Bizim Sevdamız
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Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğun çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allah’ım
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Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları
Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları
Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
Ayrılığın adını anmazdım
Rüyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdim bilirsin Allah’ım
***
Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları
Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
***
Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları
Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız