Merve Özbey

Böylesine acıyı tatmadım Yokluğun çok zor alışamadım Onsuz yaşamayı başaramadım Al benim de canımı Allah’ım *** Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız *** Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız *** Ayrılığın adını anmazdım Rüyamda görsem de inanamazdım Benden çok sevene gitse yanmazdım Nasıl sevdim bilirsin Allah’ım *** Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız *** Hani bizim sevdamız, eritirdi dağları Hani bizim sevdamız, eritirdi buzları Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı Hani bizim sevdamız