Merve Özbey

Ayrılığın günahı, aşkın sevabı büyük. Senden kalan acılar, sanma ki gönülde yük. Kalma gitme sorgusu bölük bölük, Bendeki bu yürek, senin bile korkundan büyük! *** Giremedin neden gönül yoluna? Böylesi sevdayı feda ettin. Benden yana olan kalsın yanına, Ben sana hakkımı helal ettim. *** Bilemedin değer aşkın uğruna, Böylesi bir kalbi heba ettin. Benden yana olan kalsın yarına, İstemem hakkımı helal ettim. *** Ayrılığın günahı, aşkın sevabı büyük. Senden kalan acılar, sanma ki gönülde yük. Kalma gitme sorgusu bölük bölük, Bendeki bu yürek, senin bile korkundan büyük! *** Giremedin neden gönül yoluna? Böylesi sevdayı feda ettin. Benden yana olan kalsın yanına, Ben sana hakkımı helal ettim. *** Bilemedin değer aşkın uğruna, Böylesi bir kalbi heba ettin. Benden yana olan kalsın yarına, İstemem hakkımı helal ettim.