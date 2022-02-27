Helal Ettim / Erdem Kınay Şarkı Sözleri
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Merve Özbey
Helal Ettim / Erdem Kınay
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Ayrılığın günahı, aşkın sevabı büyük.
Senden kalan acılar, sanma ki gönülde yük.
Kalma gitme sorgusu bölük bölük,
Bendeki bu yürek, senin bile korkundan büyük!
***
Giremedin neden gönül yoluna?
Böylesi sevdayı feda ettin.
Benden yana olan kalsın yanına,
Ben sana hakkımı helal ettim.
***
Bilemedin değer aşkın uğruna,
Böylesi bir kalbi heba ettin.
Benden yana olan kalsın yarına,
İstemem hakkımı helal ettim.
***
Ayrılığın günahı, aşkın sevabı büyük.
Senden kalan acılar, sanma ki gönülde yük.
Kalma gitme sorgusu bölük bölük,
Bendeki bu yürek, senin bile korkundan büyük!
***
Giremedin neden gönül yoluna?
Böylesi sevdayı feda ettin.
Benden yana olan kalsın yanına,
Ben sana hakkımı helal ettim.
***
Bilemedin değer aşkın uğruna,
Böylesi bir kalbi heba ettin.
Benden yana olan kalsın yarına,
İstemem hakkımı helal ettim.