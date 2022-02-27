Merve Özbey

Kül Daha çok değil üstünden Seneler geçmedi ki Yorgunum artık bu son Deyip geçebildik mi? *** Derin bir iz bıraktı İçimde taze yaran Bir gün elbet kapanır Kapandı yarım kalan Sayfamız mümkün değil Bu son değil *** Ayrılığın acısı sorulur mu yanana Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara *** Ayrılığın acısı sorulur mu yanana Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara *** Derin bir iz bıraktı İçimde taze yaran Bir gün elbet kapanır Kapandı yarım kalan Sayfamız mümkün değil Bu son değil *** Ayrılığın acısı sorulur mu yanana Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara *** Ayrılığın acısı sorulur mu yanana Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara

Devran İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim ** İçimde damla damla biriken yağmur İhanetin arkasından yok olup gitti Sana olan hislerimi ümitsiz sevgimizi Kapına bırakıp gittim *** Yine gün olur Devran Döner Seni de biri elbet üzer Bana ne benim sevgim var Dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var Dünyalar kadar *** Yine gün olur Devran Döner Seni de biri elbet üzer Bana ne benim sevgim var Dünyalar kadar *** Sana kül olurken sevgiler Bana gül olur tüm dikenler Benim kalbim var Dünyalar kadar

Tebrikler Nasıl iyi mi şimdi böyle uzak böyle yasaklı Biten bitti madem kalbe tuzakları niye kuruyorsun Ne hakkım da varsa üzerinde ahretime saklı Derin mevzu madem peki bunu bana niye yapıyorsun *** Ateşe düşeni nasıl görmezden gelebiliyor insan Tebrikler bunu da başarıyorsun *** Ne olur geri dönme unutayım Gururuna yenil be bir kere Biz hükmen malup seviştik Haybeye haybeye *** Delikanlı gibi şimdi bana Söyle o vicdanın rahat mı Bunun hesabını Allah adama Sormaz mı sormaz mı

Yaramızda Kalsın İki yalnız bir doğru edebilirdik Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz Ben mecnun sen şirin tesadüf değil Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz *** Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var Bu bir soygundur der gibi bakan Gözlerinden artık gider gibiyim Gözlerinden artık gider gibiyim *** Bahsetme kimselere yaramızda kalsın Sığmadık şehirlere şiirlere taştık Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece *** Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var Bu bir soygundur der gibi bakan Gözlerinden artık gider gibiyim Gözlerinden artık gider gibiyim *** Bahsetme kimselere yaramızda kalsın Sığmadık şehirlere şiirlere taştık Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece *** Bahsetme kimselere yaramızda kalsın Sığmadık şehirlere şiirlere taştık Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı Ah kadehler kırıldılar sana bu gece