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7/24 Dinle Lal

Lal Şarkı Sözleri

Merve Özbey Lal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Merve Özbey Lal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Lal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Merve Özbey

Merve Özbey

Lal

  • Sevdam Ağlıyor

  • Gel Barışalım Artık

  • Lal

  • Mecbursun

  • Rüya

  • Sevdam Ağlıyor

  • Büyü de Gel

  • Masal

  • Dargın Değilim

  • Erkeğim

  • Günahın Boynuma

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