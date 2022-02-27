Merve Özbey

Tutuklu Şarkı Sözleri
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Ne senden öncesi,
Ne senden sonrası.
Ne senden öncesi,
Ne senden sonrası.
***
Ayrılık aman, ölümden yaman,
Geçmiyor zaman, geçmiyor.
Ne anam babam, ne hoş hatıram,
Yetmiyor canım, yetmiyor.
***
Ben sende tutuklu kaldım,
Kendi hayatımdan çaldım.
Yedi cihan dolandım,
Bana mısın demiyor.
***
Ben sende tutuklu kaldım,
Kendi hayatımdan çaldım.
Yedi cihan dolandım,
Bana mısın demiyor.
***
Sakladım gözlerimi,
Sustum hep sözlerimi.
Yandım yar közlerimi aaah,
Savur savur, bitmiyor.
***
Ben sende, tutuklu kaldım,
Kendi hayatımdan çaldım.
Yedi cihan dolandım,
Bana mısın demiyor.
***
Ben sende tutuklu kaldım,
Kendi hayatımdan çaldım.
Yedi cihan dolandım,
Bana mısın demiyor.