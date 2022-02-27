Merve Özbey

Ne senden öncesi, Ne senden sonrası. Ne senden öncesi, Ne senden sonrası. *** Ayrılık aman, ölümden yaman, Geçmiyor zaman, geçmiyor. Ne anam babam, ne hoş hatıram, Yetmiyor canım, yetmiyor. *** Ben sende tutuklu kaldım, Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, Bana mısın demiyor. *** Ben sende tutuklu kaldım, Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, Bana mısın demiyor. *** Sakladım gözlerimi, Sustum hep sözlerimi. Yandım yar közlerimi aaah, Savur savur, bitmiyor. *** Ben sende, tutuklu kaldım, Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, Bana mısın demiyor. *** Ben sende tutuklu kaldım, Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, Bana mısın demiyor.