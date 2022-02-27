Merve Özbey

Bu kadarı az mı Yeter, tükendi içim Zorsun zor Şşşt! Kenara çekil Biter burada Zorla değil Suçu günahı boynuma bırak kabulüm Yeter ki düş yakamdan aman Canım yoluna feda değil *** Kime böyle dalıp gitmelerin Son bakışıydım ya gözlerinin Dağıttığın bu ev ve ben şahidim Seni vuracak yeminlerin *** Ardından yıkılmam unuturum Yalan aşkından büyük gururum Yazarım hasretini de tarihe Soyunur yine aşka ruhum *** Sana ne sabır, ne yürek dayanmaz inan Çatlar taş Ufff! Yalanı bırak Allah aşkına, aşkı öğren Zararı ziyanı bana Sefası sana, haramdır Suç arama boşa Çözüm getirmez ayrılığa *** Kime böyle dalıp gitmelerin Son bakışıydım ya gözlerinin Dağıttığın bu ev ve ben şahidim Seni vuracak yeminlerin *** Ardından yıkılmam unuturum Yalan aşkından büyük gururum Yazarım hasretini de tarihe Soyunur yine aşka ruhum