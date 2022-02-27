Vuracak / Yıldızlı Şarkılar Şarkı Sözleri
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Merve Özbey
Vuracak / Yıldızlı Şarkılar
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Bu kadarı az mı
Yeter, tükendi içim
Zorsun zor
Şşşt! Kenara çekil
Biter burada
Zorla değil
Suçu günahı boynuma bırak kabulüm
Yeter ki düş yakamdan aman
Canım yoluna feda değil
***
Kime böyle dalıp gitmelerin
Son bakışıydım ya gözlerinin
Dağıttığın bu ev ve ben şahidim
Seni vuracak yeminlerin
***
Ardından yıkılmam unuturum
Yalan aşkından büyük gururum
Yazarım hasretini de tarihe
Soyunur yine aşka ruhum
***
Sana ne sabır, ne yürek dayanmaz inan
Çatlar taş
Ufff! Yalanı bırak
Allah aşkına, aşkı öğren
Zararı ziyanı bana
Sefası sana, haramdır
Suç arama boşa
Çözüm getirmez ayrılığa
***
Kime böyle dalıp gitmelerin
Son bakışıydım ya gözlerinin
Dağıttığın bu ev ve ben şahidim
Seni vuracak yeminlerin
***
Ardından yıkılmam unuturum
Yalan aşkından büyük gururum
Yazarım hasretini de tarihe
Soyunur yine aşka ruhum