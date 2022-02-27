Merve Özbey

Yağ Yağmur Şarkı Sözleri
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Hesapsız Hatta Düşünmeden
Geldiği Gibi Gitmeden Aşk
Ah Ne Yaman, Ne Deli Bir Zaman
Kavuşmadan Hatta Konuşmadan
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Sorma Sakın Şimdi Ben Nerdeyim Diye
Şu An Aklımda Tam Kalbimde
Hiç Şüphesiz Özlem
Gözlerimde Bir Damla
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Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur
Yağ Yağmur, Söndür Ateşi
Dindir Dermanın Derdi
Umudum Yağmur
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Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur
Yağ Yağmur, Söndür Ateşi
Dindir Dermanın Derdi
Umudum Yağmur