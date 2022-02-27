Merve Özbey

Hesapsız Hatta Düşünmeden Geldiği Gibi Gitmeden Aşk Ah Ne Yaman, Ne Deli Bir Zaman Kavuşmadan Hatta Konuşmadan *** Sorma Sakın Şimdi Ben Nerdeyim Diye Şu An Aklımda Tam Kalbimde Hiç Şüphesiz Özlem Gözlerimde Bir Damla *** Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur Yağ Yağmur, Söndür Ateşi Dindir Dermanın Derdi Umudum Yağmur *** Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur Yağ Yağmur, Söndür Ateşi Dindir Dermanın Derdi Umudum Yağmur