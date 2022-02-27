Merve Özbey

Yağmur Hesapsız Hatta Düşünmeden Geldiği Gibi Gitmeden Aşk Ah Ne Yaman, Ne Deli Bir Zaman Kavuşmadan Hatta Konuşmadan *** Sorma Sakın Şimdi Ben Nerdeyim Diye Şu An Aklımda Tam Kalbimde Hiç Şüphesiz Özlem Gözlerimde Bir Damla *** Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur Yağ Yağmur, Söndür Ateşi Dindir Dermanın Derdi Umudum Yağmur *** Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur Yağ Yağmur, Söndür Ateşi Dindir Dermanın Derdi Umudum Yağmur

Topsuz Tüfeksiz Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz *** Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz

Vicdanın Affetsin Gitme Beni, Üzme Biraz Olsun Hatırım Yok Mu Bitme, Duyma, Beni Duyma Ama Kalbimin Sözü Var Dinle, Dinle *** Yalvarıp Aşkını Dilenmek Ağlamamak için Direnmek Senin Yüzünden Üzülmek Sana Elveda Demek Var Mı? *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme