Merve Özbey

Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın.