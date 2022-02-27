Merve Özbey

Yerle Yeksan Şarkı Sözleri
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Huzura erdin sanırım
Bunca olan bitene kayıtsız kaldın
Peki şimdi sana sorarım
Beni kaybetmeyi nası' göze aldın?
***
Bile bile susuyor, canıma da okuyorsun
Yerle yeksanım, hâlimi de görüyorsun
Sana yemin olsun
***
Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam
Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam
Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam
Sana dünyada cehennemi yaşatıcam
***
Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam
Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam
Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam
Sana dünyada cehennemi yaşatıcam
***
Huzura erdin sanırım
Bunca olan bitene kayıtsız kaldın
Peki şimdi sana sorarım
Beni kaybetmeyi nası' göze aldın?
***
Bile bile susuyor, canıma da okuyorsun
Yazıklar olsun
Yerle yeksanım, hâlimi de görüyorsun
Sana yemin olsun
***
Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam
Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam
Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam
Sana dünyada cehennemi yaşatıcam
***
Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam
Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam
Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam
Sana dünyada cehennemi yaşatıcam