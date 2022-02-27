Merve Özbey

Huzura erdin sanırım Bunca olan bitene kayıtsız kaldın Peki şimdi sana sorarım Beni kaybetmeyi nası' göze aldın? *** Bile bile susuyor, canıma da okuyorsun Yerle yeksanım, hâlimi de görüyorsun Sana yemin olsun *** Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam Sana dünyada cehennemi yaşatıcam *** Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam Sana dünyada cehennemi yaşatıcam *** Huzura erdin sanırım Bunca olan bitene kayıtsız kaldın Peki şimdi sana sorarım Beni kaybetmeyi nası' göze aldın? *** Bile bile susuyor, canıma da okuyorsun Yazıklar olsun Yerle yeksanım, hâlimi de görüyorsun Sana yemin olsun *** Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam Sana dünyada cehennemi yaşatıcam *** Yeniden şahlanıcam, küllerimden doğucam Bunu da bir gün elbet evelallah aşıcam Daha dur, o kanatsız meleğini aratıcam Sana dünyada cehennemi yaşatıcam