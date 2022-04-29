Mesut Çakır

Mirassın sen doğduğumdan beri taşırım Geçilmez dağlar gördüm senle aşarım Armanda ruh formanda ter, gözyaşım selsin En kötü günlerin bile sevinci sensin *** Bak Anadolu’dan yükseldi bir dev Dozer gibi oyna kazım gibi sev *** Bitmez bu sevda peşinde ömür adayan Bir şehir var karadenizden parıldayan Yürüyoruz hep göğsümüzü gere gere Bu kalp bu sevda için atmış bir kere