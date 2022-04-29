Miras (Trabzonspor Marşı) Şarkı Sözleri
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Mesut Çakır
Miras (Trabzonspor Marşı)
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Mirassın sen doğduğumdan beri taşırım
Geçilmez dağlar gördüm senle aşarım
Armanda ruh formanda ter, gözyaşım selsin
En kötü günlerin bile sevinci sensin
***
Bak Anadolu’dan yükseldi bir dev
Dozer gibi oyna kazım gibi sev
***
Bitmez bu sevda peşinde ömür adayan
Bir şehir var karadenizden parıldayan
Yürüyoruz hep göğsümüzü gere gere
Bu kalp bu sevda için atmış bir kere