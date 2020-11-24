20. Cüzde 3 sure bulunur. Bu sureler Neml Suresi, Kasas Suresi ve Aankebût Suresidir. Kuran-ı Kerimin 381. ila 384. sayfaları arasında yer alır. 3 sure okunan 20. cüzde 56. ayetle başlayan Neml Suresi tamamlanır. Ardından 88 ayetten oluşan Kasas Suresi 384-395. sayfalar okunur ve 46. ayete kadar Aankebût Suresi okunur. Buradan Mesut Uzun sesinden Türkçe mealini dinleyebileceğiniz 20. cüz ile Neml Suresi 56. ayet ile başlar ve 93. ayet ile sure tamamlanır, Kasas Suresi ve Aankebût Suresi 46. ayete kadar