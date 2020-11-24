600 sayfadan oluşan Kuran-ı Kerimin 541-560. sayfalarında yer alan 28. cüzde 8 adet sure vardır. Bunlar sırasıyla, 22 ayetten oluşan Mücade Suresi, 24 ayetten oluşan Haşr Suresi, 13 ayetten oluşan Mümtehine Suresi, 14 ayetten oluşan Saf Suresi, 11 ayetten oluşan Cuma Suresi, 11 ayetten oluşan Minafikûn Suresi, 18 ayetten oluşan Tegâbün Suresi, 12 ayetten oluşan Talâk Suresi ve yine 12 ayetten oluşan Tahrîm Suresi... Buradan Mesut UZun sesinden Türkçe mealini dinleyebileceğiniz 28. cüz ile Mücade Suresi, Haşr Suresi, Mümtehine Suresi, Saf Suresi, Cuma Suresi, Minafikûn Suresi, Tegâbün Suresi, Talâk Suresi ve Tahrîm Suresi...