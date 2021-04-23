×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Mesut Uz

Mesut Uz

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Mesut Uz Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

30. cüz Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter

Mesut Uz 53:46
02

29. cüz Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi

Mesut Uz 53:44
03

28. cüz Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi

Mesut Uz 48:08
04

27. cüz Zâriyât Suresi (31. ayet ile başlayan sure 60. ayetle tamamlanır.) | Tûr Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahmân Suresi | Vâkıa Suresi | Hâdıd Suresi

Mesut Uz 52:05
05

26. cüz Câsiye Suresi (33. ayetle başlar ve sure 37. ayetle biter) | Ahkâf Suresi | Muhammed Suresi | Fetih Suresi | Hucurât Suresi | Kâf Suresi | Zâriyât Suresi (31. ayete kadar)

Mesut Uz 56:10

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x