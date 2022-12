Die, die, die my darling Don't utter a single word Die, die, die my darling Just shut your pretty eyes I'll be seeing you again Yeah, I'll be seeing you in hell *** So don't cry to me oh baby Your future's in an oblong box Don't cry to me oh baby You should have seen it a-comin' on Don't cry to me oh baby Had to know it was in your power Don't cry to me oh baby Dead-end goal for a dead-end girl Don't cry to me oh baby And now your life drains on that floor Don't cry to me oh baby *** Die, die, die my darling Don't utter a single word Die, die, die my darling Just shut your pretty mouth I'll be seeing you again I'll be seeing you in hell *** Don't cry to me oh baby Your future's in an oblong box Don't cry to me oh baby You should have seen it a-comin' on Don't cry to me oh baby Had to know it was in your power Don't cry to me oh baby Dead-end goal for a dead-end girl Don't cry to me oh baby Now your life drains on that floor Don't cry to me oh baby *** Die, die, die my darling Don't utter a single word Die, die, die my darling Shut your pretty mouth I'll be seeing you again I'll be seeing you in hell Die, die, die Die, die, die Die, die, die Die *** öl,öl,öl sevgilim Bir tek söz bile söyleme öl,öl,öl sevgilim sadece o güzel gözlerini kapa Seni tekrar görüyor olacağım Evet seni tekrar cehennemde görüyor olacağım *** Bu yüzden bana haykırma bebek Senin geleceğin dikdörtgen bir kutunun içinde Bana haykırma bebek Onu gelirken görmüş olmalıydın Bana haykırma bebek Onun senin kartın içinde olduğunu bilmiyordum Bana haykırma bebek Çıkmaz can bir çıkmaz kız içindir Bana haykırma bebek Ve şimdi yaşam suların yere akıyor Bana haykırma bebek *** Öl,öl,öl sevgilim Bir söz bile söyleme Öl,öl,öl sevgilim Yalnız o güzel gözlerini kapa Seni tekrar görüyor olacağım,yeahhh Seni tekrar cehennemde görüyor olacağım *** Bana haykırma bebek Senin geleceğin dikdörtgen bi kutunun içinde Bana haykırma bebek Onu gelirken görmüş olmalıydın Bana haykırma bebek Onun senin kartın içinde olduğunu bilmiyordum Bana haykırma bebek Çıkmaz can bi çıkmaz kız içindir Bana haykırma bebek Ve şimdi yaşam suların yere akıyor Bana haykırma bebek *** Öl,öl,öl sevgilim Bir kelime bile söyleme Öl,öl,öl sevgilim Yalnız o güzel gözlerini kapa Seni tekrar görüyor olacağım Seni tekrar cehennemde görüyor olacağım öl öl öl öl öl öl öl öl geber öl.......