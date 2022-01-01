Die My Darling Şarkı Sözleri
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Die, die, die my darling
Don't utter a single word
Die, die, die my darling
Just shut your pretty eyes
I'll be seeing you again
Yeah, I'll be seeing you in hell
***
So don't cry to me oh baby
Your future's in an oblong box
Don't cry to me oh baby
You should have seen it a-comin' on
Don't cry to me oh baby
Had to know it was in your power
Don't cry to me oh baby
Dead-end goal for a dead-end girl
Don't cry to me oh baby
And now your life drains on that floor
Don't cry to me oh baby
***
Die, die, die my darling
Don't utter a single word
Die, die, die my darling
Just shut your pretty mouth
I'll be seeing you again
I'll be seeing you in hell
***
Don't cry to me oh baby
Your future's in an oblong box
Don't cry to me oh baby
You should have seen it a-comin' on
Don't cry to me oh baby
Had to know it was in your power
Don't cry to me oh baby
Dead-end goal for a dead-end girl
Don't cry to me oh baby
Now your life drains on that floor
Don't cry to me oh baby
***
Die, die, die my darling
Don't utter a single word
Die, die, die my darling
Shut your pretty mouth
I'll be seeing you again
I'll be seeing you in hell
Die, die, die
Die, die, die
Die, die, die
Die
***
öl,öl,öl sevgilim
Bir tek söz bile söyleme
öl,öl,öl sevgilim
sadece o güzel gözlerini kapa
Seni tekrar görüyor olacağım
Evet seni tekrar cehennemde görüyor olacağım
***
Bu yüzden bana haykırma bebek
Senin geleceğin dikdörtgen bir kutunun içinde
Bana haykırma bebek
Onu gelirken görmüş olmalıydın
Bana haykırma bebek
Onun senin kartın içinde olduğunu bilmiyordum
Bana haykırma bebek
Çıkmaz can bir çıkmaz kız içindir
Bana haykırma bebek
Ve şimdi yaşam suların yere akıyor
Bana haykırma bebek
***
Öl,öl,öl sevgilim
Bir söz bile söyleme
Öl,öl,öl sevgilim
Yalnız o güzel gözlerini kapa
Seni tekrar görüyor olacağım,yeahhh
Seni tekrar cehennemde görüyor olacağım
***
Bana haykırma bebek
Senin geleceğin dikdörtgen bi kutunun içinde
Bana haykırma bebek
Onu gelirken görmüş olmalıydın
Bana haykırma bebek
Onun senin kartın içinde olduğunu bilmiyordum
Bana haykırma bebek
Çıkmaz can bi çıkmaz kız içindir
Bana haykırma bebek
Ve şimdi yaşam suların yere akıyor
Bana haykırma bebek
***
Öl,öl,öl sevgilim
Bir kelime bile söyleme
Öl,öl,öl sevgilim
Yalnız o güzel gözlerini kapa
Seni tekrar görüyor olacağım
Seni tekrar cehennemde görüyor olacağım
öl öl öl
öl öl öl
öl öl geber
öl.......