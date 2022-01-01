Enter Sandman Şarkı Sözleri
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Say your prayers, little one
Don't forget, my son,
To include everyone
***
Dualarını söyle, küçük çocuk
Herkesi eklemeyi,
Unutma oğlum.
***
I Tuck you in, warm within
Keep you free from sin
Till the sandman he comes
***
Seni içeri sokarım, sıcak tutarım
Günahlardan özgür olursun
Kum adam gelene kadar
***
Sleep with one eye open
Gripping your pillow tight
***
Bir gözün açık uyu
Yastığını sıkmsıkı tutarken
***
Exit: light
Enter: night
Take my hand
We're off to never-never land
***
Çıkış: Işık
Giriş: Gece
Elimi al
Aslalar ülkesinden çıkıyoruz
***
Something's wrong, shut the light
Heavy thoughts tonight
And they aren't of Snow White
***
Bir şey yanlış, ışığı kapat
Bu geceki düşünceler ağır
Ve kar beyazı değiller.
***
Dreams of war, dreams of liars
Dreams of dragon's fire
And of things that will bite
***
Savaş rüyaları, yalancıların rüyaları
Ejder ateşinin rüyaları
ve bu şeyler ısıracak
***
Sleep with one eye open
Gripping your pillow tight
***
Bir gözün açık uyu
Yastığını sıkmsıkı tutarken
***
Exit: light
Enter: night
Take my hand
We're off to never-never land
***
Çıkış: Işık
Giriş: Gece
Elimi al
Aslalar ülkesinden çıkıyoruz
***
Now I lay me down to sleep
Pray the Lord my soul to keep
If I die before I wake
Pray the Lord my soul to take
***
Şimdi uyumak için yatıyorum
Tanrı'ya ruhumu koruması için dua edeceğim
Eğer uyanamadan ölürsem
Tanrı'ya ruhumu alması için dua edeceğim
***
Hush little baby, don't say a word
And never mind that noise you heard
It's just the beasts under your bed
In your closet, in your head
***
Sus küçük bebek bir kelime daha etme
Ve duyduğun sesi önemseme
Sadece yatağının altındaki canavarların sesi
Gömme dolabının içinde, kafanın içinde
***
Exit: light
Enter: night
Grain of sand
***
Çıkış: Işık
Giriş: Gece
Kum taneleri
***
Exit: light
Enter: night
Take my hand
We're off to never-never land
***
Çıkış: Işık
Giriş: Gece
Elimi al
Aslalar ülkesinden çıkıyoruz