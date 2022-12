Say your prayers, little one Don't forget, my son, To include everyone *** Dualarını söyle, küçük çocuk Herkesi eklemeyi, Unutma oğlum. *** I Tuck you in, warm within Keep you free from sin Till the sandman he comes *** Seni içeri sokarım, sıcak tutarım Günahlardan özgür olursun Kum adam gelene kadar *** Sleep with one eye open Gripping your pillow tight *** Bir gözün açık uyu Yastığını sıkmsıkı tutarken *** Exit: light Enter: night Take my hand We're off to never-never land *** Çıkış: Işık Giriş: Gece Elimi al Aslalar ülkesinden çıkıyoruz *** Something's wrong, shut the light Heavy thoughts tonight And they aren't of Snow White *** Bir şey yanlış, ışığı kapat Bu geceki düşünceler ağır Ve kar beyazı değiller. *** Dreams of war, dreams of liars Dreams of dragon's fire And of things that will bite *** Savaş rüyaları, yalancıların rüyaları Ejder ateşinin rüyaları ve bu şeyler ısıracak *** Sleep with one eye open Gripping your pillow tight *** Bir gözün açık uyu Yastığını sıkmsıkı tutarken *** Exit: light Enter: night Take my hand We're off to never-never land *** Çıkış: Işık Giriş: Gece Elimi al Aslalar ülkesinden çıkıyoruz *** Now I lay me down to sleep Pray the Lord my soul to keep If I die before I wake Pray the Lord my soul to take *** Şimdi uyumak için yatıyorum Tanrı'ya ruhumu koruması için dua edeceğim Eğer uyanamadan ölürsem Tanrı'ya ruhumu alması için dua edeceğim *** Hush little baby, don't say a word And never mind that noise you heard It's just the beasts under your bed In your closet, in your head *** Sus küçük bebek bir kelime daha etme Ve duyduğun sesi önemseme Sadece yatağının altındaki canavarların sesi Gömme dolabının içinde, kafanın içinde *** Exit: light Enter: night Grain of sand *** Çıkış: Işık Giriş: Gece Kum taneleri *** Exit: light Enter: night Take my hand We're off to never-never land *** Çıkış: Işık Giriş: Gece Elimi al Aslalar ülkesinden çıkıyoruz