Fade To Black Şarkı Sözleri
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Life it seems,will fade away
Drifting further everyday
Getting lost within myself
Nothing matters no one else
I have lost the will to live
Simply nothing more to give
There is nothing more for me
Need the end to set me free
***
Things not what they used to be
Missing one inside of me
Deathly lost this can’t be real
Cant stand this hell i feel
Emptiness is filling me
To the point of agony
Growing darkness taking dawn
I was me, but now he’s gone
***
No one but me can save myself, but it’s too late.
Now i can’t think, think why i should even try.
***
Yesterday seems as though it never existed,
Death greets me warm,now i will just say goodbye.
***
Görüntünün Kararması
Yaşam öyle görünüyor ki solacak
Gün be gün uzaklaşarak
İçimde kaybolarak
Hiçbir şey önemli değil , hiç kimse
***
Yaşama isteğimi yitirdim
Kalmadı verecek şeyim
Benim için dahası yok
Beni özgür kılacak sona ihtiyacım var
Hiçbir şey eskisi gibi değil
İçimden bir şeyler kaybolup gidiyor
Ölümcül kayıp , gerçek olamaz bu
***
Hissettiğim cehenneme dayanamıyorum
Boşluk dolduruyor içimi
Keder noktasına dek
Büyüyen karanlık yutuyor şafağı
Ben bendim , ama o gitti şimdi
Sadece ben kurtarabilirim kendimi , ama çok geç
***
Düşünemiyorum artık niçin denemem gerektiğini bile
Dün hiç olmamış gibi görünüyor
Ölüm sıcak karşılıyor beni , sadece elveda diyeceğim şimdi