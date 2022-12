Life it seems,will fade away Drifting further everyday Getting lost within myself Nothing matters no one else I have lost the will to live Simply nothing more to give There is nothing more for me Need the end to set me free *** Things not what they used to be Missing one inside of me Deathly lost this can’t be real Cant stand this hell i feel Emptiness is filling me To the point of agony Growing darkness taking dawn I was me, but now he’s gone *** No one but me can save myself, but it’s too late. Now i can’t think, think why i should even try. *** Yesterday seems as though it never existed, Death greets me warm,now i will just say goodbye. *** Görüntünün Kararması Yaşam öyle görünüyor ki solacak Gün be gün uzaklaşarak İçimde kaybolarak Hiçbir şey önemli değil , hiç kimse *** Yaşama isteğimi yitirdim Kalmadı verecek şeyim Benim için dahası yok Beni özgür kılacak sona ihtiyacım var Hiçbir şey eskisi gibi değil İçimden bir şeyler kaybolup gidiyor Ölümcül kayıp , gerçek olamaz bu *** Hissettiğim cehenneme dayanamıyorum Boşluk dolduruyor içimi Keder noktasına dek Büyüyen karanlık yutuyor şafağı Ben bendim , ama o gitti şimdi Sadece ben kurtarabilirim kendimi , ama çok geç *** Düşünemiyorum artık niçin denemem gerektiğini bile Dün hiç olmamış gibi görünüyor Ölüm sıcak karşılıyor beni , sadece elveda diyeceğim şimdi