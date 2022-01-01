Mama Said Şarkı Sözleri
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Mama, she has taught me well
Told me when i was young
‘son, your life’s an open book
Don’t close it ‘fore its done’
‘the brightest flame burns quickest’
That’s what i heard her say
A son’s heart sowed to mother
But i must find my way
***
Let my heart go
Let your son grow
Mama, let my heart go
Let this heart be still
Yeah, still
***
Rebel, mind your last name
Wild blood in my veins
They bring strings around my neck
The mark that still remains
Left home at an early age
Of what i heard was wrong
I never asked forgiveness
But what is said is done
***
Let my heart go
Let your son grow
Mama, let my heart go
Let this heart be still
***
Never i ask of you
But never i gave
But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave
Never i ask of you
But never i gave
But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave
So let this heart be still
***
Mama, now i’m coming home
I’m not all you wished of me
A mother’s love for her son
Spoken, help me be
I took your love for granted
Not a thing you said to me
I needed your arms to welcome me
But, a cold stone’s all i see
***
Let my heart go
Let your son grow
Mama, let my heart go
Let this heart be still
***
Let my heart go
Mama, let my heart go
You never let my heart go
So let this heart be still
***
Never i ask of you
But never i gave
But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave
Never i ask of you
But never i gave
But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave
Let this heart be still
***
Annem, beni iyi eğitti
Gençken bana anlattı:
“oğlum,hayatın açık bir kitap
Bitene kadar kapatma”
“en parlak alev en erken yanar”
Bu onun söylediklerinden duyduklarım
Bir oğulun kalbi anneye bağlıdır
Fakat yolumu bulmalıyım
***
Kalbimin gitmesine izin ver
Oğlunun büyümesine izin ver
Anne, kalbimin gitmesine izin ver
Bu kalbin sakinleşmesini sağla
Evet, sakinleşmesini
Asi, yeni soy adım
Vahşi kan damarlarımda
***
Önlük boynumun etrafından çıkıyor
Halen kalan bir iz
Evi erken bir yaşta terkettim
Duyduklarım yanlıştı
Hiç bağışlanmayı istemedim
Ama söylenen yapılandır
Kalbimin gitmesine izin ver
Oğlunun büyümesine izin ver
***
Anne, kalbimin gitmesine izin ver
Bu kalbin sakinleşmesini sağla
Hiç seni sormadım
Ama hiç vermedim
Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin
Hiç seni sormadım
Ama hiç vermedim
Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin
Bu yüzden, bu kalbin sakinleşmesini sağla
***
Anne, şimdi eve geliyorum
Benden istediğin değilim
Bir annenin oğluna sevgisi
Konuşulmuş, olmamda yardım et
Senin sevgini kanıksadım
Ve bana tüm söylediklerini de
Beni karşılaması için kollarına ihtiyacım var
Ama tüm gördüğüm soğuk kaya
***
Kalbimin gitmesine izin ver
Oğlunun büyümesine izin ver
Anne, kalbimin gitmesine izin ver
Bu kalbin sakinleşmesini sağla
Kalbimin gitmesine izin ver
***
Anne, kalbimin gitmesine izin ver
Hiç kalbimin gitmesine izin vermedin
Bu yüzden, bu kalbin sakinleşmesini sağla
Hiç seni sormadım
Ama hiç vermedim de
Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin
Hiç seni sormadım
Ama hiç vermedim de
Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin
Bu kalbin sakinleşmesini sağla