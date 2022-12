Mama, she has taught me well Told me when i was young ‘son, your life’s an open book Don’t close it ‘fore its done’ ‘the brightest flame burns quickest’ That’s what i heard her say A son’s heart sowed to mother But i must find my way *** Let my heart go Let your son grow Mama, let my heart go Let this heart be still Yeah, still *** Rebel, mind your last name Wild blood in my veins They bring strings around my neck The mark that still remains Left home at an early age Of what i heard was wrong I never asked forgiveness But what is said is done *** Let my heart go Let your son grow Mama, let my heart go Let this heart be still *** Never i ask of you But never i gave But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave Never i ask of you But never i gave But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave So let this heart be still *** Mama, now i’m coming home I’m not all you wished of me A mother’s love for her son Spoken, help me be I took your love for granted Not a thing you said to me I needed your arms to welcome me But, a cold stone’s all i see *** Let my heart go Let your son grow Mama, let my heart go Let this heart be still *** Let my heart go Mama, let my heart go You never let my heart go So let this heart be still *** Never i ask of you But never i gave But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave Never i ask of you But never i gave But you gave me your emptiness that i’ll take to my grave Let this heart be still *** Annem, beni iyi eğitti Gençken bana anlattı: “oğlum,hayatın açık bir kitap Bitene kadar kapatma” “en parlak alev en erken yanar” Bu onun söylediklerinden duyduklarım Bir oğulun kalbi anneye bağlıdır Fakat yolumu bulmalıyım *** Kalbimin gitmesine izin ver Oğlunun büyümesine izin ver Anne, kalbimin gitmesine izin ver Bu kalbin sakinleşmesini sağla Evet, sakinleşmesini Asi, yeni soy adım Vahşi kan damarlarımda *** Önlük boynumun etrafından çıkıyor Halen kalan bir iz Evi erken bir yaşta terkettim Duyduklarım yanlıştı Hiç bağışlanmayı istemedim Ama söylenen yapılandır Kalbimin gitmesine izin ver Oğlunun büyümesine izin ver *** Anne, kalbimin gitmesine izin ver Bu kalbin sakinleşmesini sağla Hiç seni sormadım Ama hiç vermedim Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin Hiç seni sormadım Ama hiç vermedim Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin Bu yüzden, bu kalbin sakinleşmesini sağla *** Anne, şimdi eve geliyorum Benden istediğin değilim Bir annenin oğluna sevgisi Konuşulmuş, olmamda yardım et Senin sevgini kanıksadım Ve bana tüm söylediklerini de Beni karşılaması için kollarına ihtiyacım var Ama tüm gördüğüm soğuk kaya *** Kalbimin gitmesine izin ver Oğlunun büyümesine izin ver Anne, kalbimin gitmesine izin ver Bu kalbin sakinleşmesini sağla Kalbimin gitmesine izin ver *** Anne, kalbimin gitmesine izin ver Hiç kalbimin gitmesine izin vermedin Bu yüzden, bu kalbin sakinleşmesini sağla Hiç seni sormadım Ama hiç vermedim de Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin Hiç seni sormadım Ama hiç vermedim de Ama sen bana mezarıma götüreceğim boşluğunu verdin Bu kalbin sakinleşmesini sağla