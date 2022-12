So close no matter how far Çok yakınız, ne kadar uzak olduğunun önemi yok Couldn’t be much more from the heart Daha yürekten olamazdım Forever trusting who we are Daima kim olduğumuza güveniyorum And nothing else matters Ve başka hiçbir şeyin önemi yok *** Never opened myself this way Kendimi hiç bu şekilde açmamıştım Life is ours, we live it our way Hayat bizim, onu istediğimiz gibi yaşıyoruz All these words I don’t just say Tüm bu sözleri sadece söylemiş olmak için söylemiyorum And nothing else matters Ve başka hiçbir şeyin önemi yok *** Trust I seek and I find in you Güven arıyorum ve sende buldum Everyday for us something new Her gün bizim için yeni bir şey Open mind for a different view Farklı bir görüşe açık bir zihin And nothing else matters Ve başka hiçbir şeyin önemi yok *** Never cared for what they do Onların ne yaptıklarını hiç umursamadım Never cared for what they know Onların ne bildiğini hiç umursamadım But I know Ama biliyorum *** So close no matter how far Çok yakınız, ne kadar uzak olduğunun önemi yok Couldn’t be much more from the heart Daha yürekten olamazdım Forever trusting who we are Daima kim olduğumuza güveniyorum And nothing else matters Ve başka hiçbir şeyin önemi yok *** Never cared for what they do Onların ne yaptıklarını hiç umursamadım Never cared for what they know Onların ne bildiğini hiç umursamadım But I know Ama biliyorum *** I never opened myself this way Kendimi hiç bu şekilde açmamıştım Life is ours, we live it our way Hayat bizim, onu istediğimiz gibi yaşıyoruz All these words I don’t just say Tüm bu sözleri sadece söylemiş olmak için söylemiyorum And nothing else matters Ve başka hiçbir şeyin önemi yok *** Trust I seek and I find in you Güven arıyorum ve sende buldum Everyday for us something new Her gün bizim için yeni bir şey Open mind for a different view Farklı bir görüşe açık bir zihin And nothing else matters Ve başka hiçbir şeyin önemi yok *** Never cared for what they say Onların ne söylediklerini hiç umursamadım Never cared for games they play Onların oynadıkları oyunu hiç umursamadım Never cared for what they do Onların ne yaptıklarını hiç umursamadım Never cared for what they know Onların ne bildiğini hiç umursamadım And I know Ve biliyorum *** So close no matter how far Çok yakınız, ne kadar uzak olduğunun önemi yok Couldn’t be much more from the heart Daha yürekten olamazdım Forever trusting who we are Daima kim olduğumuza güveniyorum And nothing else matters Ve başka hiçbir şeyin önemi yok