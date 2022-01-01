Nothing Else Matter Şarkı Sözleri
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Metallica
Nothing Else Matter
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So close no matter how far
Çok yakınız, ne kadar uzak olduğunun önemi yok
Couldn’t be much more from the heart
Daha yürekten olamazdım
Forever trusting who we are
Daima kim olduğumuza güveniyorum
And nothing else matters
Ve başka hiçbir şeyin önemi yok
***
Never opened myself this way
Kendimi hiç bu şekilde açmamıştım
Life is ours, we live it our way
Hayat bizim, onu istediğimiz gibi yaşıyoruz
All these words I don’t just say
Tüm bu sözleri sadece söylemiş olmak için söylemiyorum
And nothing else matters
Ve başka hiçbir şeyin önemi yok
***
Trust I seek and I find in you
Güven arıyorum ve sende buldum
Everyday for us something new
Her gün bizim için yeni bir şey
Open mind for a different view
Farklı bir görüşe açık bir zihin
And nothing else matters
Ve başka hiçbir şeyin önemi yok
***
Never cared for what they do
Onların ne yaptıklarını hiç umursamadım
Never cared for what they know
Onların ne bildiğini hiç umursamadım
But I know
Ama biliyorum
***
So close no matter how far
Çok yakınız, ne kadar uzak olduğunun önemi yok
Couldn’t be much more from the heart
Daha yürekten olamazdım
Forever trusting who we are
Daima kim olduğumuza güveniyorum
And nothing else matters
Ve başka hiçbir şeyin önemi yok
***
Never cared for what they do
Onların ne yaptıklarını hiç umursamadım
Never cared for what they know
Onların ne bildiğini hiç umursamadım
But I know
Ama biliyorum
***
I never opened myself this way
Kendimi hiç bu şekilde açmamıştım
Life is ours, we live it our way
Hayat bizim, onu istediğimiz gibi yaşıyoruz
All these words I don’t just say
Tüm bu sözleri sadece söylemiş olmak için söylemiyorum
And nothing else matters
Ve başka hiçbir şeyin önemi yok
***
Trust I seek and I find in you
Güven arıyorum ve sende buldum
Everyday for us something new
Her gün bizim için yeni bir şey
Open mind for a different view
Farklı bir görüşe açık bir zihin
And nothing else matters
Ve başka hiçbir şeyin önemi yok
***
Never cared for what they say
Onların ne söylediklerini hiç umursamadım
Never cared for games they play
Onların oynadıkları oyunu hiç umursamadım
Never cared for what they do
Onların ne yaptıklarını hiç umursamadım
Never cared for what they know
Onların ne bildiğini hiç umursamadım
And I know
Ve biliyorum
***
So close no matter how far
Çok yakınız, ne kadar uzak olduğunun önemi yok
Couldn’t be much more from the heart
Daha yürekten olamazdım
Forever trusting who we are
Daima kim olduğumuza güveniyorum
And nothing else matters
Ve başka hiçbir şeyin önemi yok