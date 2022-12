I cant remember anything Cant tell if this is true or dream Deep down inside i feel to scream This terrible silence stops me *** Now that the war is through with me Im waking up i can not see That there is not much left of me Nothing is real but pain now *** Hold my breath as i wish for death Oh please god,wake me *** Back in the womb its much too real In pumps life that i must feel But cant look forward to reveal Look to the time when ill live *** Fed through the tube that sticks in me Just like a wartime novelty Tied to machines that make me be Cut this life off from me *** Hold my breath as i wish for death Oh please god,wake me Now the world is gone im just one Oh god,help me hold my breath as i wish for death Oh please god help me *** Darkness imprisoning me All that i see Absolute horror I cannot live I cannot die Trapped in myself Body my holding cell *** Landmine has taken my sight Taken my speech Taken my hearing Taken my arms Taken my legs Taken my soul Left me with life in hell *** Hatırlayamıyorum hiçbir şeyi Söyleyemem bu rüya mı gerçek mi Çığlık atmak istiyor içimin derinlikleri Bu korkunç sessizlik durduruyor beni *** Şimdi savaş benim içimde Uyanıyorum ama göremiyorum gözlerimle Pek bir şey kalmadığını benden geriye Acıdan başka hiçbir şey gerçek değil şimdi *** Nefesimi tut ben dilerken ölmeyi Oh lütfen tanrım, uyandır beni *** Bu çok daha gerçektir rahmin içindeyken Hayatı hissetmeliyim kalbim atarken Ama sabırsızlanamam açıklamak için Yaşayacak olduğum zamana bakarım *** Bana bağlı bir tüp besliyor beni Tıpkı bir savaş yeniliği gibi Bağlı olduğum cihazlar yaşatıyor beni Bu hayatı benden söküp alın geri *** Nefesimi tut ben dilerken ölmeyi Oh lütfen tanrım, uyandır beni Şimdi dünya yok, ben tek başıma. Oh tanım, yardım et bana Nefesimi tut ben dilerken ölmeyi *** Oh lütfen tanrım, uyandır beni Karanlık Beni hapsediyor Tek gördüğüm Saf korku Yaşayamıyorum Ölemiyorum Kendimde hapsoldum *** Vücudum zindanımdır Kara mayını Görüşümü aldı Konuşmamı aldı Duymamı aldı Kollarımı aldı Bacaklarımı aldı Ruhumu aldı Beni yaşamla cehennemde bıraktı