One Şarkı Sözleri
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I cant remember anything
Cant tell if this is true or dream
Deep down inside i feel to scream
This terrible silence stops me
***
Now that the war is through with me
Im waking up i can not see
That there is not much left of me
Nothing is real but pain now
***
Hold my breath as i wish for death
Oh please god,wake me
***
Back in the womb its much too real
In pumps life that i must feel
But cant look forward to reveal
Look to the time when ill live
***
Fed through the tube that sticks in me
Just like a wartime novelty
Tied to machines that make me be
Cut this life off from me
***
Hold my breath as i wish for death
Oh please god,wake me
Now the world is gone im just one
Oh god,help me hold my breath as i wish for death
Oh please god help me
***
Darkness imprisoning me
All that i see
Absolute horror
I cannot live
I cannot die
Trapped in myself
Body my holding cell
***
Landmine has taken my sight
Taken my speech
Taken my hearing
Taken my arms
Taken my legs
Taken my soul
Left me with life in hell
***
Hatırlayamıyorum hiçbir şeyi
Söyleyemem bu rüya mı gerçek mi
Çığlık atmak istiyor içimin derinlikleri
Bu korkunç sessizlik durduruyor beni
***
Şimdi savaş benim içimde
Uyanıyorum ama göremiyorum gözlerimle
Pek bir şey kalmadığını benden geriye
Acıdan başka hiçbir şey gerçek değil şimdi
***
Nefesimi tut ben dilerken ölmeyi
Oh lütfen tanrım, uyandır beni
***
Bu çok daha gerçektir rahmin içindeyken
Hayatı hissetmeliyim kalbim atarken
Ama sabırsızlanamam açıklamak için
Yaşayacak olduğum zamana bakarım
***
Bana bağlı bir tüp besliyor beni
Tıpkı bir savaş yeniliği gibi
Bağlı olduğum cihazlar yaşatıyor beni
Bu hayatı benden söküp alın geri
***
Nefesimi tut ben dilerken ölmeyi
Oh lütfen tanrım, uyandır beni
Şimdi dünya yok, ben tek başıma.
Oh tanım, yardım et bana
Nefesimi tut ben dilerken ölmeyi
***
Oh lütfen tanrım, uyandır beni
Karanlık
Beni hapsediyor
Tek gördüğüm
Saf korku
Yaşayamıyorum
Ölemiyorum
Kendimde hapsoldum
***
Vücudum zindanımdır
Kara mayını
Görüşümü aldı
Konuşmamı aldı
Duymamı aldı
Kollarımı aldı
Bacaklarımı aldı
Ruhumu aldı
Beni yaşamla cehennemde bıraktı