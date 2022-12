Hey I’m your life I’m the one who takes you there Hey I’m your life I’m the one who cares They They betray I’m your only true friend now They They’ll betray I’m forever there *** I’m your dream, make you real I’m your eyes when you must steal I’m your pain when you can’t feel Sad but true *** I’m your dream, mind astray I’m your eyes while you’re away I’m your pain while you repay You know it’s sad but true *** You You’re my mask You’re my cover, my shelter You You’re my mask You’re the one who’s blamed Do Do my work Do my dirty work, scapegoat Do Do my deeds For you’re the one who’s shamed *** I’m your dream, make you real I’m your eyes when you must steal I’m your pain when you can’t feel Sad but true *** I’m your dream, mind astray I’m your eyes while you’re away I’m your pain while you repay You know it’s sad but true sad but true *** I’m your dream, I’m your eyes I’m your pain I’m your dream, I’m your eyes I’m your pain You know it’s sad but true *** Hate I’m your hate I’m your hate when you want love Pay Pay the price Pay, for nothing’s fair *** Hey I’m your life I’m the one who took you there Hey I’m your life And I no longer care *** I’m your dream, make you real I’m your eyes when you must steal I’m your pain when you can’t feel Sad but true *** I’m your truth, telling lies I’m your reasoned alibis I’m inside open your eyes I’m you *** Hey Senin hayatın benim Seni buraya getiren benim Hey Senin hayatın benim Seni önemseyen benim Onlar Seni kandırıyor Senin tek gerçek dostun benim Onlar Seni kandırıyor Bense hep seninleyim *** Ben senin hayalinim, seni gerçek kılan Çalman gerektiğinde senin gözlerinim Hislerin köreldiğinde senin acın benim Acı ama gerçek *** Ben senin hayalinim, aklını çelenim Sen uzaklardayken ben senin gözlerinim Hesap vermen gerektiğinde senin acın benim Bilirsin, acı ama gerçek *** Sen Sen benim maskemsin Beni gizleyen şey sensin, siperimsin Sen Sen benim maskemsin Suçlanan sensin Yap Benim yapmam gerekeni sen yap İşimi sen gör, günah keçim sen ol Yap Benim yapmam gereken her şeyi sen yap Çünkü utanılacak olan sensin *** Ben senin hayalinim, seni gerçek kılan Çalman gerektiğinde senin gözlerinim Hislerin köreldiğinde senin acın benim Acı ama gerçek *** Ben senin hayalinim, aklını çelenim Sen uzaklardayken ben senin gözlerinim Hesap vermen gerektiğinde senin acın benim Bilirsin, acı ama gerçek *** Nefretinim Ben senin nefretinim Sevgiye ihtiyaç duyduğunda ben senin nefretinim Öde Hesabını öde Öde, çünkü hiçbir şey adil değil *** Hey Senin hayatın benim Seni buraya getiren benim Hey Senin hayatın benim Ama artık umrumda bile değilsin *** Ben senin hayalinim, seni gerçek kılan Çalman gerektiğinde senin gözlerinim Hislerin köreldiğinde senin acın benim Acı ama gerçek *** Senin yalancı gerçeğinim İyi hazırlanmış bahanenim İçindeyim, aç gözlerini de anla Ben senim *** Acı ama gerçek…