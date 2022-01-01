Sad But True Şarkı Sözleri
Metallica Sad But True şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Metallica Sad But True şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sad But True sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hey
I’m your life
I’m the one who takes you there
Hey
I’m your life
I’m the one who cares
They
They betray
I’m your only true friend now
They
They’ll betray
I’m forever there
***
I’m your dream, make you real
I’m your eyes when you must steal
I’m your pain when you can’t feel
Sad but true
***
I’m your dream, mind astray
I’m your eyes while you’re away
I’m your pain while you repay
You know it’s sad but true
***
You
You’re my mask
You’re my cover, my shelter
You
You’re my mask
You’re the one who’s blamed
Do
Do my work
Do my dirty work, scapegoat
Do
Do my deeds
For you’re the one who’s shamed
***
I’m your dream, make you real
I’m your eyes when you must steal
I’m your pain when you can’t feel
Sad but true
***
I’m your dream, mind astray
I’m your eyes while you’re away
I’m your pain while you repay
You know it’s sad but true
sad but true
***
I’m your dream, I’m your eyes
I’m your pain
I’m your dream, I’m your eyes
I’m your pain
You know it’s sad but true
***
Hate
I’m your hate
I’m your hate when you want love
Pay
Pay the price
Pay, for nothing’s fair
***
Hey
I’m your life
I’m the one who took you there
Hey
I’m your life
And I no longer care
***
I’m your dream, make you real
I’m your eyes when you must steal
I’m your pain when you can’t feel
Sad but true
***
I’m your truth, telling lies
I’m your reasoned alibis
I’m inside open your eyes
I’m you
***
Hey
Senin hayatın benim
Seni buraya getiren benim
Hey
Senin hayatın benim
Seni önemseyen benim
Onlar
Seni kandırıyor
Senin tek gerçek dostun benim
Onlar
Seni kandırıyor
Bense hep seninleyim
***
Ben senin hayalinim, seni gerçek kılan
Çalman gerektiğinde senin gözlerinim
Hislerin köreldiğinde senin acın benim
Acı ama gerçek
***
Ben senin hayalinim, aklını çelenim
Sen uzaklardayken ben senin gözlerinim
Hesap vermen gerektiğinde senin acın benim
Bilirsin, acı ama gerçek
***
Sen
Sen benim maskemsin
Beni gizleyen şey sensin, siperimsin
Sen
Sen benim maskemsin
Suçlanan sensin
Yap
Benim yapmam gerekeni sen yap
İşimi sen gör, günah keçim sen ol
Yap
Benim yapmam gereken her şeyi sen yap
Çünkü utanılacak olan sensin
***
Ben senin hayalinim, seni gerçek kılan
Çalman gerektiğinde senin gözlerinim
Hislerin köreldiğinde senin acın benim
Acı ama gerçek
***
Ben senin hayalinim, aklını çelenim
Sen uzaklardayken ben senin gözlerinim
Hesap vermen gerektiğinde senin acın benim
Bilirsin, acı ama gerçek
***
Nefretinim
Ben senin nefretinim
Sevgiye ihtiyaç duyduğunda ben senin nefretinim
Öde
Hesabını öde
Öde, çünkü hiçbir şey adil değil
***
Hey
Senin hayatın benim
Seni buraya getiren benim
Hey
Senin hayatın benim
Ama artık umrumda bile değilsin
***
Ben senin hayalinim, seni gerçek kılan
Çalman gerektiğinde senin gözlerinim
Hislerin köreldiğinde senin acın benim
Acı ama gerçek
***
Senin yalancı gerçeğinim
İyi hazırlanmış bahanenim
İçindeyim, aç gözlerini de anla
Ben senim
***
Acı ama gerçek…