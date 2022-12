New blood joins this earth And quickly he’s subdued Through constant pained disgrace The young boy learns their rules *** With time the child draws in This whipping boy done wrong Deprived of all his thoughts The young man struggles on and on he’s know A vow unto his own That never comes this day His will they’ll take away *** What i’ve felt What i’ve known Never shined through in what i’ve shown Never be Never see Won’t see what might have been *** What i’ve felt What i’ve known Never shined through in what i’ve shown Never free Never me So i dub thee unforgiven *** They dedicate their lives To running all of his He tries to please them all This bitter man he is *** Throughout his life the same He’s battled constantly This fight he cannot win A tired man they see no longer cares The old man then prepares To die regretfully That old man here is me *** What i’ve felt What i’ve known Never shined through in what i’ve shown Never be Never see Won’t see what might have been *** What i’ve felt What i’ve known Never shined through in what i’ve shown Never free Never me So i dub thee unforgiven *** You labeled me I’ll label you So i dub thee unforgiven *** Yeni biri katılınca bu dünyaya Hemen boyun eğdirilir Bitmek bilmeyen acılı gurur kırılmalarıyla Genç oğlan onların kurallarını öğrenir Zamanla çocuk içine kapanır Haksızlığa uğramış bu şamar oğlanı Tüm kendi düşüncelerinden mahrum bırakılmış Genç adam mücadeleyi sürdürür ve bilir Kendi kendine verdiği bir sözü Bugunden sonra hiç kimse İradesine alamayacktır *** Ne hissettiysem Ne bildiysem Gösterdiklerimin içinde parıldamadı asla Hiç olmadım Hiç görmedim Görmeyeceğim olabilecek olanları Ne hissettiysem Ne bildiysem Gösterdiklerimin içinde parıldamadı asla Hiç özgür olmadım Hiç kendim olmadım Bu yüzden sizi affedilmeyen ilan ediyorum *** Tüm yaşamlarını adıyorlar Onunkini çekip çevirmeye O hepsini memnun etmeye upraşıyor Bu acılı adam Hep aynı şey yaşamı boyunca Sürekli savaştı Kazanamayacağı bir savaş bu Yorgun bir adam görüyorlar artık aldırmayan Yaşlı adam hazırlanıyor o zaman Pişmanlık içinde ölmeye İşte o yaşlı adam benim *** Ne hissettiysem Ne bildiysem Gösterdiklerimin içinde parıldamadı asla Hiç olmadım Hiç görmedim Görmeyeceğim olabilecek olanları Ne hissettiysem Ne bildiysem Gösterdiklerimin içinde parıldamadı asla Hiç özgür olmadım Hiç kendim olmadım Bu yüzden sizi affedilmeyen ilan ediyorum *** Siz beni yaftaladınız Bende sizi yaftalayacağım Bu yüzden sizi affedilmeyen ilan ediyorum