Turn The Page Şarkı Sözleri
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On a long and lonesome highway east of Omaha
You can listen to the engines moaning out as one long song
You think about the woman or the girl you knew the night before
***
But your thoughts will soon be wandering the way they always do
When you’re riding sixteen hours and there’s nothing much to do
And you don’t feel much like riding, you just wish the trip was through
***
Here I am – on the road again
There I am – up on the stage
Here I go – playing star again
There I go – turn the page
***
So you walk into this restaurant strung out from the road
And you feel the eyes upon you, as you’re shaking off the cold
You pretend it doesn’t bother you, but you just want to explode
***
Yeah, most times you can’t hear ’em talk, other times you can
All the same old clichÃ©s, “is it woman? is it man?”
And you always seem outnumbered, you don’t dare make a stand
Make your stand
***
Here I am – on the road again
There I am – up on the stage
Here I go – playing star again
There I go – turn the page
***
Oo-ooh, out there in the spotlight, you’re a million miles away
Every ounce of energy you try to give away
As the sweat pours out your body like the music that you play, yeah
***
Later in the evening,as you lie awake in bed
With the echoes of the amplifiers ringing in your head
You smoke the day’s last cigarette, remembering what she said
What she said
***
Yeah
And here I am – on the road again
There I am – up on a stage
Here I go – playing star again
There I go – turn the page
There I go – turn that page
There I go, yeah, yeah
There I go, yeah, yeah, yeah
There I go, yeah
There I go, yeah
There I go, oo-oo-ooh
There I go
And I’m gone
***
Omaha’nın doğusunda uzun ve sessiz bir yolda
Motorun bir notalık şarkısını uğuldayışını dinlersin
Bir gece önce tanıdığın kadını veya kızı düşünürsün
***
Fakat düşüncelerin yakında yoldan sapavak hep yaptıkları gibi
16 saattir araba kullanıyorsun ve yapacak fazla bir şey yok
Ama sürmek istemiyorsun, sadece gezinin bitmesini diliyorsun
***
Buradayım
Tekrar yollarda
Oradayım
Sahnenin üstünde
Gidiyorum
Yıldızı oynayarak
Gidiyorum
Sayfayı çevir
***
Bu restoranın içine doğru yürüyorsun, hepsi yol kenarına dizilmiş
Ve gözleri üzerinde hissediyorsun sen soğuktan donarken
Seni rahatsız etmiyormuş gibi yapıyorsun, ama patlamak istiyorsun
***
Bazen konuştuklarını duymuyorsun bazen duyuyorsun
Aynı eski klişeler kadın mı? erkek mi?
Ve hep sayıca az gözüküyorsun, karşı durmaya cesaret edemiyorsun
***
Buradayım
Tekrar yollarda
Oradayım
Sahnenin üstünde
Gidiyorum
Yıldızı oynayarak
Gidiyorum
Sayfayı çevir
***
Sahne ışıklarının orda milyonlarca mil ötedesin
Her onsenerjide deniyor ve pes ediyorsun
Çaldığın müzik gibi bedeninden terler dökülürken
Gece geç vakitlerde yatakta uzanırken
Amfilerin ekoları beyninde çınlarken
Günün son sigarasını içiyorsun, onun ne söylediğini hatırlayarak
***
Buradayım
Tekrar yollarda
Oradayım
Sahnenin üstünde
Gidiyorum
Yıldızı oynayarak
Gidiyorum
Sayfayı çevir
Gidiyorum
Çevir şu sayfayı
Gidiyorum
Gidiyorum
Gidiyorum
Gidiyorum
Gidiyorum
Gidiyorum
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