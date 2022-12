On a long and lonesome highway east of Omaha You can listen to the engines moaning out as one long song You think about the woman or the girl you knew the night before *** But your thoughts will soon be wandering the way they always do When you’re riding sixteen hours and there’s nothing much to do And you don’t feel much like riding, you just wish the trip was through *** Here I am – on the road again There I am – up on the stage Here I go – playing star again There I go – turn the page *** So you walk into this restaurant strung out from the road And you feel the eyes upon you, as you’re shaking off the cold You pretend it doesn’t bother you, but you just want to explode *** Yeah, most times you can’t hear ’em talk, other times you can All the same old clichés, “is it woman? is it man?” And you always seem outnumbered, you don’t dare make a stand Make your stand *** Here I am – on the road again There I am – up on the stage Here I go – playing star again There I go – turn the page *** Oo-ooh, out there in the spotlight, you’re a million miles away Every ounce of energy you try to give away As the sweat pours out your body like the music that you play, yeah *** Later in the evening,as you lie awake in bed With the echoes of the amplifiers ringing in your head You smoke the day’s last cigarette, remembering what she said What she said *** Yeah And here I am – on the road again There I am – up on a stage Here I go – playing star again There I go – turn the page There I go – turn that page There I go, yeah, yeah There I go, yeah, yeah, yeah There I go, yeah There I go, yeah There I go, oo-oo-ooh There I go And I’m gone *** Omaha’nın doğusunda uzun ve sessiz bir yolda Motorun bir notalık şarkısını uğuldayışını dinlersin Bir gece önce tanıdığın kadını veya kızı düşünürsün *** Fakat düşüncelerin yakında yoldan sapavak hep yaptıkları gibi 16 saattir araba kullanıyorsun ve yapacak fazla bir şey yok Ama sürmek istemiyorsun, sadece gezinin bitmesini diliyorsun *** Buradayım Tekrar yollarda Oradayım Sahnenin üstünde Gidiyorum Yıldızı oynayarak Gidiyorum Sayfayı çevir *** Bu restoranın içine doğru yürüyorsun, hepsi yol kenarına dizilmiş Ve gözleri üzerinde hissediyorsun sen soğuktan donarken Seni rahatsız etmiyormuş gibi yapıyorsun, ama patlamak istiyorsun *** Bazen konuştuklarını duymuyorsun bazen duyuyorsun Aynı eski klişeler kadın mı? erkek mi? Ve hep sayıca az gözüküyorsun, karşı durmaya cesaret edemiyorsun *** Buradayım Tekrar yollarda Oradayım Sahnenin üstünde Gidiyorum Yıldızı oynayarak Gidiyorum Sayfayı çevir *** Sahne ışıklarının orda milyonlarca mil ötedesin Her onsenerjide deniyor ve pes ediyorsun Çaldığın müzik gibi bedeninden terler dökülürken Gece geç vakitlerde yatakta uzanırken Amfilerin ekoları beyninde çınlarken Günün son sigarasını içiyorsun, onun ne söylediğini hatırlayarak *** Buradayım Tekrar yollarda Oradayım Sahnenin üstünde Gidiyorum Yıldızı oynayarak Gidiyorum Sayfayı çevir Gidiyorum Çevir şu sayfayı Gidiyorum Gidiyorum Gidiyorum Gidiyorum Gidiyorum Gidiyorum Gittim