Ayrılık Olmaz Şarkı Sözleri
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Metin Arolat
Ayrılık Olmaz
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aşk yakar, yakar geçer
tuzu kalır dilinde
kor olur duman tüter
isi kalır yüreğimde
gün olup gideceksen
tadın kalsın ellerimde
ayrılık çekeceksem
aşkın yansın bedenimde
***
git bana bırak giderken ateşini
alev alsın tenim, hissedeyim gidişini
gönül çekmeli sensizligin nefesini
sonsuza taşırım giderken ateşini
git
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Kaldırın herşeyi masadan
İştahım yok bugün
Toplayın yatağımı
Sevgilim sürgün
Bırakın aksın gözyaşım
Silmeyin bugün
***
Yarim gitmiş, yürek yasta
Bir tuhafım/ yaralıyım bugün
Başka gözlerde beni arar mı?
Başka tenlerde kokumu duyar mı?
Yaban ellerde yolu bulur mu?
Düşer kalır mı?
Ah yorulur mu?
***
Ayrı masalar, ayrı odalar
Yakışmadı bize
Bu hasretle yaşarım sanma
Yazıktır ikimize
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