Metin Arolat

Ben Sana Böyle Hasretken Zor sevgilim zor seni unutmak için Havadan sudan söz edip ahh gün geçirmek Zor bi tanem zor sana olan aşkımı Atmak için bu yürekten oyunlar etmek *** Zor mu? be canım bensiz geçen günlerde Bir haber yollamak ya da beni özlemek Zor mu? be gülüm uzayan yollar ardından Hiç olmazsa gözyaşı dökmek, hey *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın ay *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın *** Zor sevgilim zor seni unutmak için Havadan sudan söz edip ahh gün geçirmek Zor bi tanem zor sana olan aşkımı Atmak için bu yürekten oyunlar etmek *** Zor mu? be canım bensiz geçen günlerde Bir haber yollamak ya da beni özlemek Zor mu? be gülüm uzayan yollar ardından Hiç olmazsa gözyaşı dökmek, hey *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın ay *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın *** Ben sana böyle hasretken ay Ben sana böyle hasretken *** Zor mu? be canım bensiz geçen günlerde Bir haber yollamak ya da beni özlemek Zor mu? be gülüm uzayan yollar ardından Hiç olmazsa gözyaşı dökmek, hey *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın, hey Hey

Yine Bir Başıma Kalmana gücüm yetmez Gözlerin gitmiş zaten Sözlerin üzer, sus, çok ayıp Elveda gerekmez, dön ve çık *** Sevdiğin ne varsa al, götür İzlerin can yakar hem de çok *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim *** Bugün dönme, hemen dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Ne olur dönme, sakın dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Kalmana gücüm yetmez Gözlerin gitmiş zaten Sözlerin üzer, sus, çok ayıp Elveda gerekmez, dön ve çık *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim *** Bugün dönme, hemen dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Ne olur dönme, sakın dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim ah Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim aman *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim, ah *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma

Salla Gitsin Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun *** Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, koyver gitsin *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, salla gitsin hey *** Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun *** Aman Aman, aman *** Dertle dönmez bu dünya Kader gam hepsi rüya Bu gece bizim olsun Salla gitsin, koyver gitsin *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, koyver gitsin *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, salla gitsin hey