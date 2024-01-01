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7/24 Dinle Yine Bir Başıma

Yine Bir Başıma Şarkı Sözleri

Metin Arolat Yine Bir Başıma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Metin Arolat Yine Bir Başıma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine Bir Başıma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Metin Arolat

Metin Arolat

Yine Bir Başıma

  • Ben Sana Böyle Hasretken

  • Elveda

  • Yine Bir Başıma

  • Salla Gitsin

  • Yandım Yar Diye

  • Hata Bende

  • Ah Ne Yalan

  • Sen Bana Vermesinler de

  • Sensiz Olmadı

  • Şeytana Uyma

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