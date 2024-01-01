Metin Arolat

-
Seninle geçmiyor yıllar
Bir yerden bir kapı bulsam
Sormadan çıksam
Değiştin durulmuşsun
Tek isteğin kanadını çırpmadan uçsan
***
Yabancısın tanımıyorum seni
Kalbim acımıyor eskisi gibi
Bağlanmışız ayıramıyorlar bizi
Cesaretim de yok eskisi gibi
***
Burada bitsin
Burada bitsin
Burada bitsin
-
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Kapım kapalı, çalma zilimi
Evde yokuz dedim duymuyor musun
Başka kolarda mesut ol
Bende bittin görmüyor musun?
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti, of
***
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Kapım kapalı, çalma zilimi
Evde yokuz dedim duymuyor musun
Başka kolarda mesut ol
Bende bittin görmüyor musun?
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
Ah ruh halime çoktan değişti
Psikolojim hızla değişti
-
Bekliyorum biliyorsun
Gittin haber yok senden!
Arıyorum açmıyorsun
Yoksa korktun mu benden?
***
Bakma sen sitemlerime
Toplasan üç beş kelime
Huysuzlum kızgınlığım hep hasretinden
Ben bitmeden hadi dön artık!
***
Çok özledim seni öksüz kaldım
İki satır yazsan yeter sandım
Aynaya baktım o an anladım
Nerde olursan ol Ruhum Sende
-
Ümitlenme her telefon çalışında
Koşma kapılara her adım sesinde
Senin sandığın yıldız artık yok yerinde
Kabul et kalbim, kabul et kalbim
Ah kalbim, biz ayrıldık
***
Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim
Asla seni sevmeyecek, hayat ne zalim
Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim
Asla geri gelmeyecek, hayat ne zalim
***
O yanmadı senin kadar
Feryat etsen neye yarar
Ya sen dur sonsuza kadar, ya kabul et
Olmaz, kabul et kalbim
Kabul et kalbim
Ah kalbim, biz ayrıldık (Biz ayrıldık)
***
Ümitlenme her telefon çalışında
Koşma kapılara her adım sesinde
Senin sandığın yıldız artık yok yerinde
Kabul et kalbim, kabul et kalbim
Ah kalbim, biz ayrıldık
***
Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim (Kabul et kalbim)
Asla seni sevmeyecek, hayat ne zalim
Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim (Kabul et kalbim)
Asla geri gelmeyecek, hayat ne zalim
***
O, yanmadı senin kadar
Feryat etsen neye yarar
Ya sen dur sonsuza kadar, ya kabul et
Of, kabul et kalbim
Kabul et kalbim
Ah kalbim, biz ayrıldık (biz ayrıldık)
***
Biz ayrıldık
***
Aynı kökte hayat bulan sarmaşıklar gibiydik
Biz senle sevgili değil sanki tek bir bedendik
Fırtınalardan korkmazken bir nefeste savrulduk
Artık durma vakti kalbim
Kabul et, biz ayrıldık
-
Sabrettim sen kapıdan çıkana kadar
Sustum tek bir söz söylemedim
Sonra ağladım sabaha kadar
Pervazsızdın, çekip gittin, haketmedim
***
Ardından yumrukladım duvarları
Yaktım senden geriye kalanları
Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim
Unut onu sil bütün hatıraları, ah
***
Sonra ağladım sabaha kadar
Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim
***
Yandım Allah’ım bir akıl ver
Sersefil oldum bir yol göster
Ardından baktım gidiyordu
Ben sevdim gitti elin oldu, of
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var.
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
***
Ardından yumrukladım duvarları
Yaktım senden geriye kalanları
Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim
Unut onu sil bütün hatıraları, ah
Sonra ağladım sabaha kadar
Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim
***
Yandım Allah’ım bir akıl ver
Sersefil oldum bir yol göster
Ardından baktım gidiyordu
Ben sevdim gitti elin oldu, of
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
-
-
-
Bir yalana harcadım kendimi
Sildim attım aşk yeminimi
Kapılarını kapadı bak gurur
Elde değil bende önde durur
***
Affedemem ki ihaneti
Aldatana sahte hürmeti
Teninde başkasının kokusu
Kabullenmem böyle adaleti
***
Git, layık olduğun yerlerde harcan
***
Beni bırak doğrularımla
Senle uğraşamayacağım
Belki biryerlerde karşılaşırız
Göz ucuyla olsun selamlaşırız
Belki ılık birşeyler hissederiz
Hakkımı helal ettim
***
Yanındaki sana yakışacak mı?
Kalbini daha da kirletecek mi?
Geçmişinde neler var bilecek mi?
Ben bunu merak ettim
***
Affedemem ki ihaneti
Aldatana sahte hürmeti
Teninde başkasının kokusu
Kabullenmem böyle adaleti
***
Git, layık olduğun yerlerde harcan
Beni bırak doğrularımla
Senle uğraşamayacağım
***
Belki biryerlerde karşılaşırız
Göz ucuyla olsun selamlaşırız
Belki ılık birşeyler hissederiz
Hakkımı helal ettim
***
Yanındaki sana yakışacak mı?
Kalbini daha da kirletecek mi?
Geçmişinde neler var bilecek mi?
Ben bunu merak ettim
***
Git, layık olduğun yerlerde harcan
***
Belki biryerlerde karşılaşırız
Göz ucuyla olsun selamlaşırız
Belki ılık birşeyler hissederiz
Hakkımı helal ettim
***
Yanındaki sana yakışacak mı?
Kalbini daha da kirletecek mi?
Geçmişinde kimler var bilecek mi?
Ben bunu merak ettim
-
Yandım, gidenlere yandım
Yapayanlız kaldım halimi bilsen
Aşk laf, ben payımı aldım
Paramparça kaldım, gel gör istersen
***
Kalbim yollara düşmüş, kendine küsmüş, son duraktayım
Aşkım hep hırpalanmış, yerlere düşmüş, sonbahardayım
Savruluyor birer birer bütün ah umutlarım
***
Yastığımda hala kokun var
Anılarım senden yana
Herkes çekip gitti bari sen gel
Al başımı dizlerine
***
Saçlarımı okşa, fısılda
Herşey düzelecek diye
Gözlerine bakıp bir umutla
İnanayım sevdiğine
Beni çok sevdiğine
***
Yandım, gidenlere yandım
Yapayanlız kaldım halimi bilsen
Aşk laf, ben payımı aldım
Paramparça kaldım, gel gör istersen
***
Kalbim yollara düşmüş, kendine küsmüş, son duraktayım
Aşkım hep hırpalanmış, yerlere düşmüş, sonbahardayım
Savruluyor birer birer bütün ah umutlarım
***
Yastığımda hala kokun var
Anılarım senden yana
Herkes çekip gitti bari sen gel
Al başımı dizlerine
***
Saçlarımı okşa, fısılda
Herşey düzelecek diye
Gözlerine bakıp bir umutla
İnanayım sevdiğine
Beni çok sevdiğine
-
Her gece ben usul usul ağlarım
Sel olup kapına yağacak gözyaşlarım
Sakın üzülme halim senin eserin
Gün olup içini saracak isyanlarım
Ben hasretin oğluyum
Özlemekten yoruldum
Unutmayı denedim
***
Ama bil, kolay değil
Çırpınıyor kafeste içimde
Şu zavallı çaresiz yüreğim
Yenilmeden bedenim ecele
Dön sevgilim
***
Yaralı kalbimde kör bir kurşunsun
Unutmam diyordun, çoktan unuttun
Ben senin gözünde şimdi el olmuşum
Canın sağolsun.
-
Kaldırın herşeyi masadan
İştahım yok bugün
Toplayın yatağımı
Sevgilim sürgün
Bırakın aksın gözyaşım
Silmeyin bugün
***
Yarim gitmiş, yürek yasta
Bir tuhafım/ yaralıyım bugün
Başka gözlerde beni arar mı?
Başka tenlerde kokumu duyar mı?
Yaban ellerde yolu bulur mu?
Düşer kalır mı?
Ah yorulur mu?
***
Ayrı masalar, ayrı odalar
Yakışmadı bize
Bu hasretle yaşarım sanma
Yazıktır ikimize
-
-
-
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Kapım kapalı, çalma zilimi
Evde yokuz dedim duymuyor musun
Başka kolarda mesut ol
Bende bittin görmüyor musun?
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti, of
***
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Kapım kapalı, çalma zilimi
Evde yokuz dedim duymuyor musun
Başka kolarda mesut ol
Bende bittin görmüyor musun?
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
Ah ruh halime çoktan değişti
Psikolojim hızla değişti