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Metin Arolat
Metin Arolat
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İzmir
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Kalpten Gidenin
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03
Dert Değil Ft Volga Tamöz
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04
Karavan
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Karavan (Eller Havaya)
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Yanıyorum
Metin Arolat
Gönül Dağı
Metin Arolat
Karavan
Metin Arolat
Çok Daha Ötesi
Metin Arolat
Kabul Et
Metin Arolat
Yine Bir Başıma....
Metin Arolat
Ayrılık Olmaz
Metin Arolat
Gönül Yarası
Metin Arolat
Dostlara Selam
Metin Arolat
Mühür Gözlüm
Metin Arolat
Niye Çattın Kaşlarını
Metin Arolat
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