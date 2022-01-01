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7/24 Dinle Metin Arolat

Metin Arolat

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Karavan (Eller Havaya)

... KAPAT
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Albümler

Yanıyorum Metin Arolat

Gönül Dağı Metin Arolat

Karavan Metin Arolat

Çok Daha Ötesi Metin Arolat

Kabul Et Metin Arolat

Yine Bir Başıma.... Metin Arolat

Ayrılık Olmaz Metin Arolat

Gönül Yarası Metin Arolat

Dostlara Selam Metin Arolat

Mühür Gözlüm Metin Arolat

Niye Çattın Kaşlarını Metin Arolat

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