Metin Arolat

Ümitlenme her telefon çalışında Koşma kapılara her adım sesinde Senin sandığın yıldız artık yok yerinde Kabul et kalbim, kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık *** Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim Asla seni sevmeyecek, hayat ne zalim Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim Asla geri gelmeyecek, hayat ne zalim *** O yanmadı senin kadar Feryat etsen neye yarar Ya sen dur sonsuza kadar, ya kabul et Olmaz, kabul et kalbim Kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık (Biz ayrıldık) *** Ümitlenme her telefon çalışında Koşma kapılara her adım sesinde Senin sandığın yıldız artık yok yerinde Kabul et kalbim, kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık *** Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim (Kabul et kalbim) Asla seni sevmeyecek, hayat ne zalim Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim (Kabul et kalbim) Asla geri gelmeyecek, hayat ne zalim *** O, yanmadı senin kadar Feryat etsen neye yarar Ya sen dur sonsuza kadar, ya kabul et Of, kabul et kalbim Kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık (biz ayrıldık) *** Biz ayrıldık *** Aynı kökte hayat bulan sarmaşıklar gibiydik Biz senle sevgili değil sanki tek bir bedendik Fırtınalardan korkmazken bir nefeste savrulduk Artık durma vakti kalbim Kabul et, biz ayrıldık