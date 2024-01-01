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Kabul Et Şarkı Sözleri

Metin Arolat Kabul Et şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Metin Arolat Kabul Et şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kabul Et sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Metin Arolat

Metin Arolat

Kabul Et

  • Gidenlere Yandım

  • Psikoloji

  • Ruhum Seninle

  • Kabul Et

  • Hani Aşkın Tertemizdi

  • Yetmiyor Valla

  • Burada Bitsin

  • Yar Nedir Dileğin

  • Belki Biryerlerde

  • Kör Kurşun

  • Ayrı Masalar

  • Gelde Anlam Kat

  • Sensizliğin Şarkısı

  • Psikoloji (Kareoke)

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