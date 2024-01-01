Metin Arolat

Hani Aşkın Tertemizdi Sabrettim sen kapıdan çıkana kadar Sustum tek bir söz söylemedim Sonra ağladım sabaha kadar Pervazsızdın, çekip gittin, haketmedim *** Ardından yumrukladım duvarları Yaktım senden geriye kalanları Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim Unut onu sil bütün hatıraları, ah *** Sonra ağladım sabaha kadar Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim *** Yandım Allah’ım bir akıl ver Sersefil oldum bir yol göster Ardından baktım gidiyordu Ben sevdim gitti elin oldu, of *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var. *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** Ardından yumrukladım duvarları Yaktım senden geriye kalanları Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim Unut onu sil bütün hatıraları, ah Sonra ağladım sabaha kadar Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim *** Yandım Allah’ım bir akıl ver Sersefil oldum bir yol göster Ardından baktım gidiyordu Ben sevdim gitti elin oldu, of *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var

Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz *** Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz *** Dağlarda kır çiçekleri Dağlarda kır çiçekleri Sevgi dolu yürekleri *** Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri *** Dağda yanar bir top çiçek Dağda yanar bir top çiçek Hepsi bir yumruk, bir yürek *** Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek *** Açlık, karanlık bir yandan Açlık, karanlık bir yandan Her taraf zindan mı zindan *** Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından *** Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz

Değmen Benim Gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, Ben bir servi boylu yârdan ayrıldım... *** Evvel beraberdik dostun bağında, Felek vurdu yuvamızdan, ayrıldım... *** Garip kaldım şimdi gurbet ellerde, Ben gönlümü çalan yârdan ayrıldım... *** Çok ağladım Leyla gibi çöllerde, Ferhat gibi Şirin yârdan ayrıldım...

Darmadağın Sizler de bir buluttunuz gökyüzünü unuttunuz Sizler de bir buluttunuz gökyüzünü unuttunuz Yağın karlar siz de yağın Yağın karlar siz de yağın benim gibi darmadağın Benim gibi darmadağın *** Zaman yudum yudum bitmiş benden bana kötülükmüş Zaman yudum yudum bitmiş benden bana kötülükmüş Yar diyordum o da gitmiş Yar diyordum o da gitmiş Gitsin karlar sizler yağın benim gibi darmadağın *** Uğuldayıp melersiniz beyaz mutluluk dersiniz Uğuldayıp melersiniz beyaz mutluluk dersiniz Bir gün siz de erirsiniz Bir gün siz de erirsiniz Nolur karlar şimdi yağın benim gibi darmadağın Ama karlar şimdi yağın benim gibi darmadağın Nolur karlar şimdi yağın benim gibi darmadağın

Gidenlerin Türküsü Camların arkasında gece ve kar Beyaz karanlıkta parlayan raylar Umutsuz çaresiz sallanan eller Kavuşulmamayı anlatıyorlar Kavuşulmamayı anlatıyorlar *** Umutsuz çaresiz sallanan eller Kavuşulmamayı anlatıyorlar Kavuşulmamayı anlatıyorlar *** Üçüncü mevkii bekleme salonu Çıplak ayaklı bir çocuk yatıyor Gece ve kar yine pencerelerde Acı türküsünü mırıldanıyor Acı türküsünü mırıldanıyor *** Gece ve kar yine pencerelerde Acı türküsünü mırıldanıyor Acı türküsünü mırıldanıyor *** Bir türkü söylüyorlardı içerde Bu giden kardeşimin türküsüydü Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü Bu milyonların gerçek öyküsüydü *** Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü Bu milyonların gerçek öyküsüydü *** Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü

Nice Yıllara Yapraklara dallara Yapraklara dallara Yeşillere allara Yeşillere allara *** Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara *** Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara *** Yapraklara dallara Yapraklara dallara Yeşillere allara Yeşillere allara *** Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara *** Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara *** Yaprak dala al yeşile yaraşır Yaprak dala al yeşile yaraşır Gayri bundan böyle vermem seni ellere Seni ellere Seni ellere *** Yapraklara dallara Yapraklara dallara Yeşillere allara Yeşillere allara *** Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara *** Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara

Mehmet Emmi Bir çift öküz yeter mi ahha Memmet Emmi Bir çift öküz yeter mi ahha Memmet Emmi Böyle baca tüter mi dehha Memmet Emmi Böyle baca tüter mi dehha Memmet Emmi *** Çoluk çocuk uyumaz ahha Memmet Emmi Çoluk çocuk uyumaz ahha Memmet Emmi Aç insanlar yatar mı dehha Memmet Emmi Aç insanlar yatar mı dehha Memmet Emmi *** Bu tarla susuz tarla ahha Memmet Emmi Bu tarla susuz tarla ahha Memmet Emmi Daha zorla ha zorla dehha Memmet Emmi Daha zorla ha zorla dehha Memmet Emmi *** İlçeye yolculuk var ahha Memmet Emmi İlçeye yolculuk var ahha Memmet Emmi Yap tütünü sigara dehha Memmet Emmi Yap tütünü sigara dehha Memmet Emmi *** On çocuk arpa yiyor ahha Memmet Emmi On çocuk arpa yiyor ahha Memmet Emmi Beyler buna ne diyor dehha Memmet Emmi Beyler buna ne diyor dehha Memmet Emmi *** Sen sıcakta yanarken ahha Memmet Emmi Sen sıcakta yanarken ahha Memmet Emmi Gölgede ki bilmiyor dehha Memmet Emmi Gölgede ki bilmiyor dehha Memmet Emmi *** Ahha Memmet Emmi dehha Memmet Emmi Ahha Memmet Emmi dehha Memmet Emmi

Garip Kurumuş yeşil otları Toprak olmuş umutları Gökte mazi bulutları Bu mezarda bir garip var, garip *** Hızlı hızlı giden yolcu Bu mezarda bir garip var Bak taşına acı acı Bu mezarda bir garip var, garip *** İzi bile yok dünyada Onu aramak beyhude Ne gezersin bu ovada Bu mezarda bir garip var, garip

Eşkiya Dünyaya Bir yanımı sardı müfreze kolu Bir yanımı sardı varilcioğlu Bir yanımı sardı müfreze kolu Bir yanımı sardı varilcioğlu *** Beşyüz atlıyınan kestiler yolu Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Beşyüz atlıyınan kestiler yolu Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı *** Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı *** Katil defterine adımı yazdı Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Katil defterine adımı yazdı Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Sen ağlama anam dertlerim çoktur Çektiğim çilenin hesabı yoktur *** Sen ağlama anam dertlerim çoktur Çektiğim çilenin hesabı yoktur *** Yiğitlik yolunda üstüme yoktur Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Yiğitlik yolunda üstüme yoktur Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz

Hasretinle Yandı Gönlüm Hasretinle yandı gönlüm Yandı yandı söndü gönlüm Evvel yükseklerden uçtu Düze indi şimdi gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm *** Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğundan soldu gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Çaresizlik yolu bağlar Yokluğundan öldü gönlüm Yokluğundan öldü gönlüm Yokluğundan öldü gönlüm

Vesikalı Yarim (Gelirli şiir) Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden Tabakam senin yadigarın Tabakam senin yadigarın *** İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın Ben seni nasıl unuturum vesikalı yarim? Ben seni nasıl unuturum vesikalı yarim? *** İstanbul'dan ayva gelir nar gelir İstanbul'dan ayva gelir nar gelir Döndüm baktım bir edalı yar gelir Döndüm baktım bir edalı yar gelir *** Gelir dersen dar gelir Gün aşırı alacaklılar gelir Gelir dersen dar gelir Gün aşırı alacaklılar gelir *** Anam dayanamam bu iş bana zor gelir Anam dayanamam bu iş bana zor gelir

Çocuklar Çiçekte tomurcuk, tarlada başak Çiçekte tomurcuk, tarlada başak Hepimizden daha yakın yaşamaya Saygılı, uykusuz ve yalın ayak Koşarak, oynayarak büyüyecekler *** Çocuklar düşe kalka, oynaya güle Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler Çocuklar düşe kalka, oynaya güle Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler *** Petekteki balımız, gökteki yıldız Petekteki balımız, gökteki yıldız Ve bizden daha yakın onlar güneşe Sevgili kardeş el ele, kitaplar ellerinde Şarkılar dillerinde büyüyecekler *** Köylerin yollarında, kentlerin yollarında Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler Köylerin yollarında, kentlerin yollarında Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler

Kibar Gelin Bir yerlerde duramıyom Halım çok kötü bilesin Ben yanına varamıyom N'olur sen bura gelesin Ben yanına varamıyom N'olur sen bura gelesin *** Anama ana diyesin Babama baba diyesin Sen bize gelin gelesin Nerde kaldın kibar gelin Nerde kaldın kibar gelin *** Anama ana diyesin Babama baba diyesin Sen bize gelin gelesin Nerde kaldın kibar gelin Nerde kaldın kibar gelin *** Yine gönlüm delilendi Gözlerim yaşa belendi Adına türkü söylendi Gelmez oldun güzel gelin Adına türkü söylendi Gelmez oldun güzel gelin *** Anama ana diyesin Babama baba diyesin Sen bize gelin gelesin Nerde kaldın kibar gelin Nerde kaldın kibar gelin *** Anama ana diyesin Babama baba diyesin Sen bize gelin gelesin Nerde kaldın kibar gelin Nerde kaldın kibar gelin *** Anama ana diyesin Babama baba diyesin Sen bize gelin gelesin Nerde kaldın kibar gelin Nerde kaldın kibar gelin