Metin Arolat

-
Sabrettim sen kapıdan çıkana kadar
Sustum tek bir söz söylemedim
Sonra ağladım sabaha kadar
Pervazsızdın, çekip gittin, haketmedim
***
Ardından yumrukladım duvarları
Yaktım senden geriye kalanları
Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim
Unut onu sil bütün hatıraları, ah
***
Sonra ağladım sabaha kadar
Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim
***
Yandım Allah’ım bir akıl ver
Sersefil oldum bir yol göster
Ardından baktım gidiyordu
Ben sevdim gitti elin oldu, of
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var.
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
***
Ardından yumrukladım duvarları
Yaktım senden geriye kalanları
Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim
Unut onu sil bütün hatıraları, ah
Sonra ağladım sabaha kadar
Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim
***
Yandım Allah’ım bir akıl ver
Sersefil oldum bir yol göster
Ardından baktım gidiyordu
Ben sevdim gitti elin oldu, of
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
***
İçtim içtim dibe vurdum
Ardından küfür savurdum
Seni gözyaşımda buldum
Bir sorun var
***
Hani kalbin tertemizdi
Hani aşkın ömürlüktü
Hani sevdan bembeyazdı
Yanlışın var
-
Karadeniz, Karadeniz
Karadeniz, Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz
***
Dört karanfil verdik sana
Her biri bir engin deniz
Dört karanfil verdik sana
Her biri bir engin deniz
***
Dağlarda kır çiçekleri
Dağlarda kır çiçekleri
Sevgi dolu yürekleri
***
Doğdu ülkemin üstüne
Güneşten sıcak gözleri
Doğdu ülkemin üstüne
Güneşten sıcak gözleri
***
Dağda yanar bir top çiçek
Dağda yanar bir top çiçek
Hepsi bir yumruk, bir yürek
***
Bahar eylediler kışı
Geceyi gündüz ederek
Bahar eylediler kışı
Geceyi gündüz ederek
***
Açlık, karanlık bir yandan
Açlık, karanlık bir yandan
Her taraf zindan mı zindan
***
Ateş yakıp ısındılar
Elleri çözüldü kından
Ateş yakıp ısındılar
Elleri çözüldü kından
***
Karadeniz, Karadeniz
Karadeniz, Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme,
Ben bir servi boylu yârdan ayrıldım...
***
Evvel beraberdik dostun bağında,
Felek vurdu yuvamızdan, ayrıldım...
***
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde,
Ben gönlümü çalan yârdan ayrıldım...
***
Çok ağladım Leyla gibi çöllerde,
Ferhat gibi Şirin yârdan ayrıldım...
-
Sizler de bir buluttunuz gökyüzünü unuttunuz
Sizler de bir buluttunuz gökyüzünü unuttunuz
Yağın karlar siz de yağın
Yağın karlar siz de yağın benim gibi darmadağın
Benim gibi darmadağın
***
Zaman yudum yudum bitmiş benden bana kötülükmüş
Zaman yudum yudum bitmiş benden bana kötülükmüş
Yar diyordum o da gitmiş
Yar diyordum o da gitmiş
Gitsin karlar sizler yağın benim gibi darmadağın
***
Uğuldayıp melersiniz beyaz mutluluk dersiniz
Uğuldayıp melersiniz beyaz mutluluk dersiniz
Bir gün siz de erirsiniz
Bir gün siz de erirsiniz
Nolur karlar şimdi yağın benim gibi darmadağın
Ama karlar şimdi yağın benim gibi darmadağın
Nolur karlar şimdi yağın benim gibi darmadağın
-
Camların arkasında gece ve kar
Beyaz karanlıkta parlayan raylar
Umutsuz çaresiz sallanan eller
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
***
Umutsuz çaresiz sallanan eller
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
***
Üçüncü mevkii bekleme salonu
Çıplak ayaklı bir çocuk yatıyor
Gece ve kar yine pencerelerde
Acı türküsünü mırıldanıyor
Acı türküsünü mırıldanıyor
***
Gece ve kar yine pencerelerde
Acı türküsünü mırıldanıyor
Acı türküsünü mırıldanıyor
***
Bir türkü söylüyorlardı içerde
Bu giden kardeşimin türküsüydü
Arkadaşlar bakmayın gözlerime
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
***
Arkadaşlar bakmayın gözlerime
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
***
Arkadaşlar bakmayın gözlerime
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
-
Yapraklara dallara
Yapraklara dallara
Yeşillere allara
Yeşillere allara
***
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
***
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
***
Yapraklara dallara
Yapraklara dallara
Yeşillere allara
Yeşillere allara
***
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
***
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
***
Yaprak dala al yeşile yaraşır
Yaprak dala al yeşile yaraşır
Gayri bundan böyle vermem seni ellere
Seni ellere
Seni ellere
***
Yapraklara dallara
Yapraklara dallara
Yeşillere allara
Yeşillere allara
***
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
***
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
-
Bir çift öküz yeter mi ahha Memmet Emmi
Bir çift öküz yeter mi ahha Memmet Emmi
Böyle baca tüter mi dehha Memmet Emmi
Böyle baca tüter mi dehha Memmet Emmi
***
Çoluk çocuk uyumaz ahha Memmet Emmi
Çoluk çocuk uyumaz ahha Memmet Emmi
Aç insanlar yatar mı dehha Memmet Emmi
Aç insanlar yatar mı dehha Memmet Emmi
***
Bu tarla susuz tarla ahha Memmet Emmi
Bu tarla susuz tarla ahha Memmet Emmi
Daha zorla ha zorla dehha Memmet Emmi
Daha zorla ha zorla dehha Memmet Emmi
***
İlçeye yolculuk var ahha Memmet Emmi
İlçeye yolculuk var ahha Memmet Emmi
Yap tütünü sigara dehha Memmet Emmi
Yap tütünü sigara dehha Memmet Emmi
***
On çocuk arpa yiyor ahha Memmet Emmi
On çocuk arpa yiyor ahha Memmet Emmi
Beyler buna ne diyor dehha Memmet Emmi
Beyler buna ne diyor dehha Memmet Emmi
***
Sen sıcakta yanarken ahha Memmet Emmi
Sen sıcakta yanarken ahha Memmet Emmi
Gölgede ki bilmiyor dehha Memmet Emmi
Gölgede ki bilmiyor dehha Memmet Emmi
***
Ahha Memmet Emmi dehha Memmet Emmi
Ahha Memmet Emmi dehha Memmet Emmi
-
Kurumuş yeşil otları
Toprak olmuş umutları
Gökte mazi bulutları
Bu mezarda bir garip var, garip
***
Hızlı hızlı giden yolcu
Bu mezarda bir garip var
Bak taşına acı acı
Bu mezarda bir garip var, garip
***
İzi bile yok dünyada
Onu aramak beyhude
Ne gezersin bu ovada
Bu mezarda bir garip var, garip
-
Bir yanımı sardı müfreze kolu
Bir yanımı sardı varilcioğlu
Bir yanımı sardı müfreze kolu
Bir yanımı sardı varilcioğlu
***
Beşyüz atlıyınan kestiler yolu
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Beşyüz atlıyınan kestiler yolu
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu
Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı
***
Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu
Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı
***
Katil defterine adımı yazdı
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Katil defterine adımı yazdı
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Sen ağlama anam dertlerim çoktur
Çektiğim çilenin hesabı yoktur
***
Sen ağlama anam dertlerim çoktur
Çektiğim çilenin hesabı yoktur
***
Yiğitlik yolunda üstüme yoktur
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Yiğitlik yolunda üstüme yoktur
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
-
Hasretinle yandı gönlüm
Yandı yandı söndü gönlüm
Evvel yükseklerden uçtu
Düze indi şimdi gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Bin bir dertle doldu gönlüm
***
Gelecektin gelmez oldun
Halimi hiç sormaz oldun
Yaralarımı sarmaz oldun
Yokluğundan soldu gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Bin bir dertle doldu gönlüm
***
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Çaresizlik yolu bağlar
Yokluğundan öldü gönlüm
Yokluğundan öldü gönlüm
Yokluğundan öldü gönlüm
-
Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden
Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden
Tabakam senin yadigarın
Tabakam senin yadigarın
***
İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın
İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın
Ben seni nasıl unuturum vesikalı yarim?
Ben seni nasıl unuturum vesikalı yarim?
***
İstanbul'dan ayva gelir nar gelir
İstanbul'dan ayva gelir nar gelir
Döndüm baktım bir edalı yar gelir
Döndüm baktım bir edalı yar gelir
***
Gelir dersen dar gelir
Gün aşırı alacaklılar gelir
Gelir dersen dar gelir
Gün aşırı alacaklılar gelir
***
Anam dayanamam bu iş bana zor gelir
Anam dayanamam bu iş bana zor gelir
-
Çiçekte tomurcuk, tarlada başak
Çiçekte tomurcuk, tarlada başak
Hepimizden daha yakın yaşamaya
Saygılı, uykusuz ve yalın ayak
Koşarak, oynayarak büyüyecekler
***
Çocuklar düşe kalka, oynaya güle
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler
Çocuklar düşe kalka, oynaya güle
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler
***
Petekteki balımız, gökteki yıldız
Petekteki balımız, gökteki yıldız
Ve bizden daha yakın onlar güneşe
Sevgili kardeş el ele, kitaplar ellerinde
Şarkılar dillerinde büyüyecekler
***
Köylerin yollarında, kentlerin yollarında
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler
Köylerin yollarında, kentlerin yollarında
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler
-
Bir yerlerde duramıyom
Halım çok kötü bilesin
Ben yanına varamıyom
N'olur sen bura gelesin
Ben yanına varamıyom
N'olur sen bura gelesin
***
Anama ana diyesin
Babama baba diyesin
Sen bize gelin gelesin
Nerde kaldın kibar gelin
Nerde kaldın kibar gelin
***
Anama ana diyesin
Babama baba diyesin
Sen bize gelin gelesin
Nerde kaldın kibar gelin
Nerde kaldın kibar gelin
***
Yine gönlüm delilendi
Gözlerim yaşa belendi
Adına türkü söylendi
Gelmez oldun güzel gelin
Adına türkü söylendi
Gelmez oldun güzel gelin
***
Anama ana diyesin
Babama baba diyesin
Sen bize gelin gelesin
Nerde kaldın kibar gelin
Nerde kaldın kibar gelin
***
Anama ana diyesin
Babama baba diyesin
Sen bize gelin gelesin
Nerde kaldın kibar gelin
Nerde kaldın kibar gelin
***
Anama ana diyesin
Babama baba diyesin
Sen bize gelin gelesin
Nerde kaldın kibar gelin
Nerde kaldın kibar gelin
-
Ah ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm
Şehre simsiyah bir kar yağar
Yollar kalbimle örtülür
***
Parmaklarımın, arasından
Parmaklarımın, arasından
Gecenin geldiğini görürüm
Ben ölürsem, akşamüstü ölürüm
**
Ah ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm
Yüzümü bir çiçeğe gömüp
Ağlamak gibi isterim
***
Çocuklar sinemaya gider
Derinden bir tren geçer
Ben ölürsem, akşamüstü ölürüm
***
Ah ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm
Alıp başımı gitmek isterim
Bir akşam, bir kente girerim
***
Kayısı ağaçları arasından inip
Denize bakarım
Bir tiyatro seyrederim
Ben ölürsem, akşamüstü ölürüm