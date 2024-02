Metin Arolat

Sabrettim sen kapıdan çıkana kadar Sustum tek bir söz söylemedim Sonra ağladım sabaha kadar Pervazsızdın, çekip gittin, haketmedim *** Ardından yumrukladım duvarları Yaktım senden geriye kalanları Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim Unut onu sil bütün hatıraları, ah *** Sonra ağladım sabaha kadar Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim *** Yandım Allah’ım bir akıl ver Sersefil oldum bir yol göster Ardından baktım gidiyordu Ben sevdim gitti elin oldu, of *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var. *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** Ardından yumrukladım duvarları Yaktım senden geriye kalanları Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim Unut onu sil bütün hatıraları, ah Sonra ağladım sabaha kadar Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim *** Yandım Allah’ım bir akıl ver Sersefil oldum bir yol göster Ardından baktım gidiyordu Ben sevdim gitti elin oldu, of *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var

Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz *** Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz *** Dağlarda kır çiçekleri Dağlarda kır çiçekleri Sevgi dolu yürekleri *** Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri *** Dağda yanar bir top çiçek Dağda yanar bir top çiçek Hepsi bir yumruk, bir yürek *** Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek *** Açlık, karanlık bir yandan Açlık, karanlık bir yandan Her taraf zindan mı zindan *** Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından *** Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz