Metin Arolat

Kalmana gücüm yetmez
Gözlerin gitmiş zaten
Sözlerin üzer, sus, çok ayıp
Elveda gerekmez, dön ve çık
***
Sevdiğin ne varsa al, götür
İzlerin can yakar hem de çok
***
Yine bir başıma daralır yüreğim
Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim
Yine bir başıma, sana söylenirim
Kıramam yine de, kıyamam sana ben
Zor küserim
***
Yine bir başıma daralır yüreğim
Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim
Yine bir başıma, sana söylenirim
Kıramam yine de, kıyamam sana ben
Zor küserim
***
Bugün dönme, hemen dönme
Bu halimle, bu halimde
Beni görme
***
Ne olur dönme, sakın dönme
Bu halimle, bu halimde
Beni görme
***
Kalmana gücüm yetmez
Gözlerin gitmiş zaten
Sözlerin üzer, sus, çok ayıp
Elveda gerekmez, dön ve çık
***
Yine bir başıma daralır yüreğim
Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim
Yine bir başıma, sana söylenirim
Kıramam yine de, kıyamam sana ben
Zor küserim
***
Bugün dönme, hemen dönme
Bu halimle, bu halimde
Beni görme
***
Ne olur dönme, sakın dönme
Bu halimle, bu halimde
Beni görme
***
Yine bir başıma daralır yüreğim
Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim ah
Yine bir başıma, sana söylenirim
Kıramam yine de, kıyamam sana ben
Zor küserim aman
***
Yine bir başıma daralır yüreğim
Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim
Yine bir başıma, sana söylenirim
Kıramam yine de, kıyamam sana ben
Zor küserim, ah
***
Yine bir başıma daralır yüreğim
Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim
Yine bir başıma
Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün
Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün
Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun
Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun
***
Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün
Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün
Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun
Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun
***
Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin
Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin
Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin
Salla gitsin, koyver gitsin
***
Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin
Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin
Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin
Salla gitsin, salla gitsin hey
***
Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün
Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün
Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun
Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun
***
Aman
Aman, aman
***
Dertle dönmez bu dünya
Kader gam hepsi rüya
Bu gece bizim olsun
Salla gitsin, koyver gitsin
***
Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin
Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin
Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin
Salla gitsin, koyver gitsin
***
Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin
Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin
Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin
Salla gitsin, salla gitsin hey