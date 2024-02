Metin Arolat

Zor sevgilim zor seni unutmak için Havadan sudan söz edip ahh gün geçirmek Zor bi tanem zor sana olan aşkımı Atmak için bu yürekten oyunlar etmek *** Zor mu? be canım bensiz geçen günlerde Bir haber yollamak ya da beni özlemek Zor mu? be gülüm uzayan yollar ardından Hiç olmazsa gözyaşı dökmek, hey *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın ay *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın *** Zor sevgilim zor seni unutmak için Havadan sudan söz edip ahh gün geçirmek Zor bi tanem zor sana olan aşkımı Atmak için bu yürekten oyunlar etmek *** Zor mu? be canım bensiz geçen günlerde Bir haber yollamak ya da beni özlemek Zor mu? be gülüm uzayan yollar ardından Hiç olmazsa gözyaşı dökmek, hey *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın ay *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın *** Ben sana böyle hasretken ay Ben sana böyle hasretken *** Zor mu? be canım bensiz geçen günlerde Bir haber yollamak ya da beni özlemek Zor mu? be gülüm uzayan yollar ardından Hiç olmazsa gözyaşı dökmek, hey *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın *** Ben sana böyle hasretken sen ne yaparsın Senin için çarpan kalbi nasıl atarsın Olmayan uykularımı böler yıkarsın Ah be canım sen başımı derde sokarsın, hey Hey