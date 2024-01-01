Çok Daha Ötesi Şarkı Sözleri
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Metin Arolat
Çok Daha Ötesi
-
Yarına kalmaz yolun sonundayım
Yarına kalmaz İzmir yolundayım
Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker
Yarına kalmaz canım yanındayım
***
Birkaç şarkı dinlersin zaman geçer
Acıkmadım hiç uğraşma bi çay yeter
Fazla hazırlanma sakın sende her şey güzel
Yarına kalmaz canım yanındayım
Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker
Yarına kalmaz kollarındayım
***
Gözlerin gözlerimde dursak öyle
Beni seviyormusun bi daha söyle
Dudağın dudağımda uyusak öyle senle
***
Ne güzel yakışmışız seninle
Mutluluğu tutuşum ellerimde
Onu çok seviyorum İzmir sende söyle
Söyle herkese
***
Bir kaç şarkı dinlersin zaman geçer
Acıkmadım hiç uğraşma bi çay yeter
Fazla hazırlanma sakın sende her şey güzel
Yarına kalmaz canım yanındayım
Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker
Yarına kalmaz kollarındayım
***
Gözlerin gözlerimde dursak öyle
Beni seviyormusun bi daha söyle
Dudağın dudağımda uyusak öyle senle
***
Ne güzel yakışmışız seninle
Mutluluğu tutmuşum ellerimde
Onu çok seviyorum İzmir sende söyle
Söyle herkese
***
Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker
Yarına kalmaz kollarındayım
***
Gözlerin gözlerimde dursak öyle
Beni seviyormusun bi daha söyle
Dudağın dudağımda uyusak öyle senle
***
Ne güzel yakışmışız bak sennle
Mutluluğu tutmuşum ellerimde
Onu çok seviyorum İzmir sende söyle
Söyle herkese
***
İzmir söyle
İzmir söyle herkese
-
Dökülen yaşın aklı olsa
Terk etmez gözü haklı oysa
Gururla durur kirpiğin ucunda
***
Kırılan kalbin sabrı olsa
Dayanır giden kendi oysa
Dönüpde bakmaz boş bir umutla
***
Kalp adam olur zamanla
Demekki vakti var daha
***
Kalpten gidenin daha yeri dolmadı
İçtim denedim ama tenim almadı
Vurdum geceye daha sabah olmadı
Bendeki saat ayrılığı vurmadı
***
Kalpten gidenin daha yeri dolmadı
İçtim denedim ama tenim almadı
Vurdum geceye daha sabah olmadı
Bendeki saat ayrılığı vurmadı
***
Dökülen yaşın aklı olsa
Terk etmez gözü haklı oysa
Gururla durur kirpiğin ucunda
***
Kalp adam olur zamanla
Demekki vakti var daha
***
Kalpten gidenin daha yeri dolmadı
İçtim denedim ama tenim almadı
Vurdum geceye daha sabah olmadı
Bendeki saat ayrılığı vurmadı
***
Kalpten gidenin daha yeri dolmadı
İçtim denedim ama tenim almadı
Vurdum geceye daha sabah olmadı
Bendeki saat ayrılığı vurmadı, vurmadı, vurmadı
***
Kalpten gidenin daha yeri dolmadı
İçtim denedim ama tenim almadı
Vurdum geceye daha sabah olmadı
Bendeki saat ayrılığı vurmadı, vurmadı