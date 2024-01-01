Metin Arolat

Yarına kalmaz yolun sonundayım Yarına kalmaz İzmir yolundayım Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker Yarına kalmaz canım yanındayım *** Birkaç şarkı dinlersin zaman geçer Acıkmadım hiç uğraşma bi çay yeter Fazla hazırlanma sakın sende her şey güzel Yarına kalmaz canım yanındayım Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker Yarına kalmaz kollarındayım *** Gözlerin gözlerimde dursak öyle Beni seviyormusun bi daha söyle Dudağın dudağımda uyusak öyle senle *** Ne güzel yakışmışız seninle Mutluluğu tutuşum ellerimde Onu çok seviyorum İzmir sende söyle Söyle herkese *** Bir kaç şarkı dinlersin zaman geçer Acıkmadım hiç uğraşma bi çay yeter Fazla hazırlanma sakın sende her şey güzel Yarına kalmaz canım yanındayım Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker Yarına kalmaz kollarındayım *** Gözlerin gözlerimde dursak öyle Beni seviyormusun bi daha söyle Dudağın dudağımda uyusak öyle senle *** Ne güzel yakışmışız seninle Mutluluğu tutmuşum ellerimde Onu çok seviyorum İzmir sende söyle Söyle herkese *** Uyuyupta kalma sakın sabret şafak söker Yarına kalmaz kollarındayım *** Gözlerin gözlerimde dursak öyle Beni seviyormusun bi daha söyle Dudağın dudağımda uyusak öyle senle *** Ne güzel yakışmışız bak sennle Mutluluğu tutmuşum ellerimde Onu çok seviyorum İzmir sende söyle Söyle herkese *** İzmir söyle İzmir söyle herkese

Dökülen yaşın aklı olsa Terk etmez gözü haklı oysa Gururla durur kirpiğin ucunda *** Kırılan kalbin sabrı olsa Dayanır giden kendi oysa Dönüpde bakmaz boş bir umutla *** Kalp adam olur zamanla Demekki vakti var daha *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı *** Dökülen yaşın aklı olsa Terk etmez gözü haklı oysa Gururla durur kirpiğin ucunda *** Kalp adam olur zamanla Demekki vakti var daha *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı, vurmadı, vurmadı *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı, vurmadı