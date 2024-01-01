Metin Arolat

Kabul Et Ümitlenme her telefon çalışında Koşma kapılara her adım sesinde Senin sandığın yıldız artık yok yerinde Kabul et kalbim, kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık *** Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim Asla seni sevmeyecek, hayat ne zalim Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim Asla geri gelmeyecek, hayat ne zalim *** O yanmadı senin kadar Feryat etsen neye yarar Ya sen dur sonsuza kadar, ya kabul et Olmaz, kabul et kalbim Kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık (Biz ayrıldık) *** Ümitlenme her telefon çalışında Koşma kapılara her adım sesinde Senin sandığın yıldız artık yok yerinde Kabul et kalbim, kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık *** Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim (Kabul et kalbim) Asla seni sevmeyecek, hayat ne zalim Gitti giden, dönmeyecek, kabul et kalbim (Kabul et kalbim) Asla geri gelmeyecek, hayat ne zalim *** O, yanmadı senin kadar Feryat etsen neye yarar Ya sen dur sonsuza kadar, ya kabul et Of, kabul et kalbim Kabul et kalbim Ah kalbim, biz ayrıldık (biz ayrıldık) *** Biz ayrıldık *** Aynı kökte hayat bulan sarmaşıklar gibiydik Biz senle sevgili değil sanki tek bir bedendik Fırtınalardan korkmazken bir nefeste savrulduk Artık durma vakti kalbim Kabul et, biz ayrıldık

Psikoloji Ben seni fazla abartmışım amma Doğru yerden bakamamışım Karşıma geçip de durmaya hala Yüzün varmış tanımamışım *** Ben seni fazla abartmışım amma Doğru yerden bakamamışım Karşıma geçip de durmaya hala Yüzün varmış tanımamışım *** Kapım kapalı, çalma zilimi Evde yokuz dedim duymuyor musun Başka kolarda mesut ol Bende bittin görmüyor musun? *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti, of *** Ben seni fazla abartmışım amma Doğru yerden bakamamışım Karşıma geçip de durmaya hala Yüzün varmış tanımamışım *** Kapım kapalı, çalma zilimi Evde yokuz dedim duymuyor musun Başka kolarda mesut ol Bende bittin görmüyor musun? *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** Ah ruh halime çoktan değişti Psikolojim hızla değişti

Ruhum Seninle Bekliyorum biliyorsun Gittin haber yok senden! Arıyorum açmıyorsun Yoksa korktun mu benden? *** Bakma sen sitemlerime Toplasan üç beş kelime Huysuzlum kızgınlığım hep hasretinden Ben bitmeden hadi dön artık! *** Çok özledim seni öksüz kaldım İki satır yazsan yeter sandım Aynaya baktım o an anladım Nerde olursan ol Ruhum Sende

Hani Aşkın Tertemizdi Sabrettim sen kapıdan çıkana kadar Sustum tek bir söz söylemedim Sonra ağladım sabaha kadar Pervazsızdın, çekip gittin, haketmedim *** Ardından yumrukladım duvarları Yaktım senden geriye kalanları Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim Unut onu sil bütün hatıraları, ah *** Sonra ağladım sabaha kadar Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim *** Yandım Allah’ım bir akıl ver Sersefil oldum bir yol göster Ardından baktım gidiyordu Ben sevdim gitti elin oldu, of *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var. *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** Ardından yumrukladım duvarları Yaktım senden geriye kalanları Konuştum deli gibi, kendimle unut dedim Unut onu sil bütün hatıraları, ah Sonra ağladım sabaha kadar Pervasızdın, çekip gittin, haketmedim *** Yandım Allah’ım bir akıl ver Sersefil oldum bir yol göster Ardından baktım gidiyordu Ben sevdim gitti elin oldu, of *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var *** İçtim içtim dibe vurdum Ardından küfür savurdum Seni gözyaşımda buldum Bir sorun var *** Hani kalbin tertemizdi Hani aşkın ömürlüktü Hani sevdan bembeyazdı Yanlışın var

Burada Bitsin Seninle geçmiyor yıllar Bir yerden bir kapı bulsam Sormadan çıksam Değiştin durulmuşsun Tek isteğin kanadını çırpmadan uçsan *** Yabancısın tanımıyorum seni Kalbim acımıyor eskisi gibi Bağlanmışız ayıramıyorlar bizi Cesaretim de yok eskisi gibi *** Burada bitsin Burada bitsin Burada bitsin

Belki Biryerlerde Bir yalana harcadım kendimi Sildim attım aşk yeminimi Kapılarını kapadı bak gurur Elde değil bende önde durur *** Affedemem ki ihaneti Aldatana sahte hürmeti Teninde başkasının kokusu Kabullenmem böyle adaleti *** Git, layık olduğun yerlerde harcan *** Beni bırak doğrularımla Senle uğraşamayacağım Belki biryerlerde karşılaşırız Göz ucuyla olsun selamlaşırız Belki ılık birşeyler hissederiz Hakkımı helal ettim *** Yanındaki sana yakışacak mı? Kalbini daha da kirletecek mi? Geçmişinde neler var bilecek mi? Ben bunu merak ettim *** Affedemem ki ihaneti Aldatana sahte hürmeti Teninde başkasının kokusu Kabullenmem böyle adaleti *** Git, layık olduğun yerlerde harcan Beni bırak doğrularımla Senle uğraşamayacağım *** Belki biryerlerde karşılaşırız Göz ucuyla olsun selamlaşırız Belki ılık birşeyler hissederiz Hakkımı helal ettim *** Yanındaki sana yakışacak mı? Kalbini daha da kirletecek mi? Geçmişinde neler var bilecek mi? Ben bunu merak ettim *** Git, layık olduğun yerlerde harcan *** Belki biryerlerde karşılaşırız Göz ucuyla olsun selamlaşırız Belki ılık birşeyler hissederiz Hakkımı helal ettim *** Yanındaki sana yakışacak mı? Kalbini daha da kirletecek mi? Geçmişinde kimler var bilecek mi? Ben bunu merak ettim

Gidenlere Yandım Yandım, gidenlere yandım Yapayanlız kaldım halimi bilsen Aşk laf, ben payımı aldım Paramparça kaldım, gel gör istersen *** Kalbim yollara düşmüş, kendine küsmüş, son duraktayım Aşkım hep hırpalanmış, yerlere düşmüş, sonbahardayım Savruluyor birer birer bütün ah umutlarım *** Yastığımda hala kokun var Anılarım senden yana Herkes çekip gitti bari sen gel Al başımı dizlerine *** Saçlarımı okşa, fısılda Herşey düzelecek diye Gözlerine bakıp bir umutla İnanayım sevdiğine Beni çok sevdiğine *** Yandım, gidenlere yandım Yapayanlız kaldım halimi bilsen Aşk laf, ben payımı aldım Paramparça kaldım, gel gör istersen *** Kalbim yollara düşmüş, kendine küsmüş, son duraktayım Aşkım hep hırpalanmış, yerlere düşmüş, sonbahardayım Savruluyor birer birer bütün ah umutlarım *** Yastığımda hala kokun var Anılarım senden yana Herkes çekip gitti bari sen gel Al başımı dizlerine *** Saçlarımı okşa, fısılda Herşey düzelecek diye Gözlerine bakıp bir umutla İnanayım sevdiğine Beni çok sevdiğine

Kör Kurşun Her gece ben usul usul ağlarım Sel olup kapına yağacak gözyaşlarım Sakın üzülme halim senin eserin Gün olup içini saracak isyanlarım Ben hasretin oğluyum Özlemekten yoruldum Unutmayı denedim *** Ama bil, kolay değil Çırpınıyor kafeste içimde Şu zavallı çaresiz yüreğim Yenilmeden bedenim ecele Dön sevgilim *** Yaralı kalbimde kör bir kurşunsun Unutmam diyordun, çoktan unuttun Ben senin gözünde şimdi el olmuşum Canın sağolsun.

Ayrı Masalar Kaldırın herşeyi masadan İştahım yok bugün Toplayın yatağımı Sevgilim sürgün Bırakın aksın gözyaşım Silmeyin bugün *** Yarim gitmiş, yürek yasta Bir tuhafım/ yaralıyım bugün Başka gözlerde beni arar mı? Başka tenlerde kokumu duyar mı? Yaban ellerde yolu bulur mu? Düşer kalır mı? Ah yorulur mu? *** Ayrı masalar, ayrı odalar Yakışmadı bize Bu hasretle yaşarım sanma Yazıktır ikimize