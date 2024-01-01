Metin Arolat

Dökülen yaşın aklı olsa Terk etmez gözü haklı oysa Gururla durur kirpiğin ucunda *** Kırılan kalbin sabrı olsa Dayanır giden kendi oysa Dönüpde bakmaz boş bir umutla *** Kalp adam olur zamanla Demekki vakti var daha *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı *** Dökülen yaşın aklı olsa Terk etmez gözü haklı oysa Gururla durur kirpiğin ucunda *** Kalp adam olur zamanla Demekki vakti var daha *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı, vurmadı, vurmadı *** Kalpten gidenin daha yeri dolmadı İçtim denedim ama tenim almadı Vurdum geceye daha sabah olmadı Bendeki saat ayrılığı vurmadı, vurmadı