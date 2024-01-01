Metin Arolat

Karavan Şarkı Sözleri
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Aşk başımda, düğüm boğazımda
Kaç sene geçmiş, kim bu karşımda
Ah (ah) bi' balkon gibi kış ortasında
Yapayalnız terk edilmiş gönül yarasıyla
Aşk, ne soylu seni hatırlayınca
Bi' daha, tamiri yok mu unutamayınca?
***
Aşk yangını bacayı sarar
Ne sana köle olur, ne de bana
Bildik evleri yıkalım
Yerleşelim senle bir karavana
***
Aşk yangını bacayı sarar
Ne sana köle olur, ne de bana
Bildik evleri yıkalım
Yerleşelim senle bir karavana, ah, ah
***
Yüz yaşıma gelsem bile orda
İlk aşk unutulmaz, bin ömrüm olsa
Ah (ah) dönülse o yaz akşamlarına
Açar mı yine dalından koparılan manolya?
Aşk, ne soylu seni hatırlayınca
Bi' daha (bi' daha), tamiri yok mu unutamayınca?
***
Aşk yangını bacayı sarar
Ne sana köle olur, ne de bana
Bildik evleri yıkalım
Yerleşelim senle bir karavana
***
Aşk yangını bacayı sarar
Ne sana köle olur, ne de bana
Bildik evleri yıkalım
Yerleşelim senle bir karavana, ah, ah
***
Aşk yangını bacayı sarar
Ne sana köle olur, ne de bana
Bildik evleri yıkalım
Yerleşelim senle bir karavana, ah
***
Aşk yangını bacayı sarar
Ne sana köle olur, ne de bana, ah
Bildik evleri yıkalım
Yerleşelim senle bir karavana, ah, ah