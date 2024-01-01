Metin Arolat

Aşk başımda, düğüm boğazımda Kaç sene geçmiş, kim bu karşımda Ah (ah) bi' balkon gibi kış ortasında Yapayalnız terk edilmiş gönül yarasıyla Aşk, ne soylu seni hatırlayınca Bi' daha, tamiri yok mu unutamayınca? *** Aşk yangını bacayı sarar Ne sana köle olur, ne de bana Bildik evleri yıkalım Yerleşelim senle bir karavana *** Aşk yangını bacayı sarar Ne sana köle olur, ne de bana Bildik evleri yıkalım Yerleşelim senle bir karavana, ah, ah *** Yüz yaşıma gelsem bile orda İlk aşk unutulmaz, bin ömrüm olsa Ah (ah) dönülse o yaz akşamlarına Açar mı yine dalından koparılan manolya? Aşk, ne soylu seni hatırlayınca Bi' daha (bi' daha), tamiri yok mu unutamayınca? *** Aşk yangını bacayı sarar Ne sana köle olur, ne de bana Bildik evleri yıkalım Yerleşelim senle bir karavana *** Aşk yangını bacayı sarar Ne sana köle olur, ne de bana Bildik evleri yıkalım Yerleşelim senle bir karavana, ah, ah *** Aşk yangını bacayı sarar Ne sana köle olur, ne de bana Bildik evleri yıkalım Yerleşelim senle bir karavana, ah *** Aşk yangını bacayı sarar Ne sana köle olur, ne de bana, ah Bildik evleri yıkalım Yerleşelim senle bir karavana, ah, ah