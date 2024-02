Metin Arolat

Ben seni fazla abartmışım amma Doğru yerden bakamamışım Karşıma geçip de durmaya hala Yüzün varmış tanımamışım *** Ben seni fazla abartmışım amma Doğru yerden bakamamışım Karşıma geçip de durmaya hala Yüzün varmış tanımamışım *** Kapım kapalı, çalma zilimi Evde yokuz dedim duymuyor musun Başka kolarda mesut ol Bende bittin görmüyor musun? *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti, of *** Ben seni fazla abartmışım amma Doğru yerden bakamamışım Karşıma geçip de durmaya hala Yüzün varmış tanımamışım *** Kapım kapalı, çalma zilimi Evde yokuz dedim duymuyor musun Başka kolarda mesut ol Bende bittin görmüyor musun? *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** O deli gibi seven bendim evet Ama takvime bakarsan tarih değişti Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim Psikolojim hızla değişti *** Ah ruh halime çoktan değişti Psikolojim hızla değişti