Psikoloji Şarkı Sözleri
Metin Arolat Psikoloji şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Metin Arolat Psikoloji şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Psikoloji sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Kapım kapalı, çalma zilimi
Evde yokuz dedim duymuyor musun
Başka kolarda mesut ol
Bende bittin görmüyor musun?
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti, of
***
Ben seni fazla abartmışım amma
Doğru yerden bakamamışım
Karşıma geçip de durmaya hala
Yüzün varmış tanımamışım
***
Kapım kapalı, çalma zilimi
Evde yokuz dedim duymuyor musun
Başka kolarda mesut ol
Bende bittin görmüyor musun?
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
O deli gibi seven bendim evet
Ama takvime bakarsan tarih değişti
Senin bozup gittiğin günlerden beri güzelim
Psikolojim hızla değişti
***
Ah ruh halime çoktan değişti
Psikolojim hızla değişti