Metin Arolat

Yine Bir Başıma Kalmana gücüm yetmez Gözlerin gitmiş zaten Sözlerin üzer, sus, çok ayıp Elveda gerekmez, dön ve çık *** Sevdiğin ne varsa al, götür İzlerin can yakar hem de çok *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim *** Bugün dönme, hemen dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Ne olur dönme, sakın dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Kalmana gücüm yetmez Gözlerin gitmiş zaten Sözlerin üzer, sus, çok ayıp Elveda gerekmez, dön ve çık *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim *** Bugün dönme, hemen dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Ne olur dönme, sakın dönme Bu halimle, bu halimde Beni görme *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim ah Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim aman *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma, sana söylenirim Kıramam yine de, kıyamam sana ben Zor küserim, ah *** Yine bir başıma daralır yüreğim Dalarım gecenin içine, dağılır, zor dönerim Yine bir başıma

Salla Gitsin Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun *** Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, koyver gitsin *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, salla gitsin hey *** Para, pul hepsi yalan bel bağlama üzülürsün Aşkta pazarlık olmaz yandın mı sende görürsün Boş sevdalara kanıp koşma yorulursun Dikkat et, önce yalancı gözlere vurulursun *** Aman Aman, aman *** Dertle dönmez bu dünya Kader gam hepsi rüya Bu gece bizim olsun Salla gitsin, koyver gitsin *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, koyver gitsin *** Dertle dönmez bu dünya, vur dibine gitsin Kader gam hepsi rüya, çek bir yudum bitsin Bu gece bizim olsun, yarınlar silinsin Salla gitsin, salla gitsin hey

Hata Bende Akşam keder olur buralarda Sevgilim gülüşün çok uzaklarda Sen hiç yoksun ki yanımda Hasretin bekler hep odamda *** Yazık geçen günler hiç çare değil Rüzgar esse gecelerim çözülse Yine ayrılıklar var ufukta Her şeye razıyım ölümlere uğrunda *** Hata bende Dertsiz başıma dert aradım İçimse kıpır kıpır çünkü şimdi sen aradın Hata bende Dertsiz başıma dert aradım İçimse kıpır kıpır çünkü şimdi sen aradın *** Yazık geçen günler hiç çare değil Rüzgar esse gecelerim çözülse Yine ayrılıklar var ufukta Her şeye razıyım ölümlere uğrunda *** Hata bende Dertsiz başıma dert aradım İçimse kıpır kıpır çünkü şimdi sen aradın Hata bende Dertsiz başıma dert aradım İçimse kıpır kıpır çünkü şimdi sen aradın *** Aşkların en güzeli bu belki Hasretin beni Canım gittin gideli ben yokum Biliyorum hata bende *** Dertsiz başıma dert aradım İçimse kıpır kıpır çünkü şimdi sen aradın Hata bende Dertsiz başıma dert aradım İçimse kıpır kıpır çünkü şimdi sen aradın *** Hata bende