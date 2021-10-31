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7/24 Dinle Metin Bükey
Metin Bükey

Metin Bükey

6 Parça | 12:49

"Acı" filmi için yaptığı müzikle ödül alan usta sanatçı Metin Bükey'in Yeşilçam için yapmış olduğu şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ah Nerede Ayrılık Enstrümantal

Metin Bükey 02:19
02

Baba Enstrümantal

Metin Bükey 02:48
03

Cemo/ Orkestra

Metin Bükey 02:41
04

Fındıkçı Gelin/ Gönül Yazar

Metin Bükey 00:59
05

Kırmızı Gülün Adı Var Enstrümantal

Metin Bükey 01:04
06

Oh Lady Mary

Metin Bükey 02:58

...

KAPAT
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