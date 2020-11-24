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Metin Çakar
Abese suresi
Metin Çakar
Metin Çakar
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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01
Abese suresi 33-42
Metin Çakar
00:03:43
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01
Şuarâ Suresi 69-89
Metin Çakar
00:08:50
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02
Neml Suresi 89-93
Metin Çakar
00:05:38
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03
Nahl Suresi 120-128
Metin Çakar
00:08:09
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04
Mutaffifîn suresi 22-36
Metin Çakar
00:07:11
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05
Haşr Suresi 21-24
Metin Çakar
00:05:14
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06
Enbiyâ Suresi 30-35
Metin Çakar
00:06:05
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07
En'âm Suresi 160-165
Metin Çakar
00:07:37
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08
Âl-i İmrân 159-163
Metin Çakar
00:06:59
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09
Âl-i İmrân 1-9
Metin Çakar
00:09:47
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