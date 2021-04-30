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Metin Çakar
Metin Çakar
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Metin Çakar Şarkıları
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01
Abese suresi 33-42
(33. ila 42. ayetler)
Metin Çakar
03:43
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02
Mutaffifîn suresi 22-36
(22. ila 36. ayetler)
Metin Çakar
07:11
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03
Şuarâ Suresi 69-89
(69. ila 89. ayetler)
Metin Çakar
08:50
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04
Neml Suresi 89-93
(89. ila 93. ayetler)
Metin Çakar
05:38
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05
Nahl Suresi 120-128
(120.ila 128. ayetler)
Metin Çakar
08:09
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