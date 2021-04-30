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Metin Çakar

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En Çok Dinlenen Metin Çakar Şarkıları

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01

Abese suresi 33-42 (33. ila 42. ayetler)

Metin Çakar 03:43
02

Mutaffifîn suresi 22-36 (22. ila 36. ayetler)

Metin Çakar 07:11
03

Şuarâ Suresi 69-89 (69. ila 89. ayetler)

Metin Çakar 08:50
04

Neml Suresi 89-93 (89. ila 93. ayetler)

Metin Çakar 05:38
05

Nahl Suresi 120-128 (120.ila 128. ayetler)

Metin Çakar 08:09

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