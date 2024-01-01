Bir Zamanlar V Şarkı Sözleri
Metin Ersoy Bir Zamanlar V şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Metin Ersoy Bir Zamanlar V şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar V sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Metin Ersoy
Bir Zamanlar V
-
Geç kalacaksın hiç yok zaman
Düşünme sakın olma pişman
Yalnız kalamaz hiçbir yaratık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yerter ki ben sana varsaydım
***
Sormuyor musun kendi kendine
Dünyada her şey dengi dengine
Aldırma saat işliyor tıktık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
***
Hayat zalim yolları pürüz
Bir damla güneş sonra hep güz
Mutlu olmak en büyük varlık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
-
Her karşıma çıkana dört elle sarıldım
Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım
Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
-
-
Bak kardeşim
Elini ver bana
Gel kardeşim
Neşe getirdim sana
*
Al kardeşim
Ye, iç, gül, oyna
Sar kardeşim
Kolunu boynuma
*
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Amaçlar hep bir olsun
Kalpler birlikte
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
Acı birlikte
*
Bak kardeşim
Elini ver bana
Gel kardeşim
Neşe getirdim sana
*
Al kardeşim
Ye, iç, gül, oyna
Sar kardeşim
Kolunu boynuma
*
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Amaçlar hep bir olsun
*
Kalpler birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
*
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
Acı birlikte
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
*
Amaçlar hep bir olsun
Kalpler birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
*
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
*
Acı birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
-
-
-
-
-
Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa
Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa
Bir mektup getirince postacı gülüyorsa
Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
***
Anlattığın hikaye kelime arıyorsa
Kalbindeki şarkıyı başkası duyuyorsa
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
***
Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa
Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa
Bir mektup getirince postacı gülüyorsa
Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın)
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
***
Plaklardaki şarkılar sana sesleniyorsa
Gazeteler birikip çiçekler soluyorsa
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın)
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın, aşıksın
-
-
-
-
-
-
-