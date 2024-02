Metin Ersoy

Geç kalacaksın hiç yok zaman Düşünme sakın olma pişman Yalnız kalamaz hiçbir yaratık Vakit yok gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yerter ki ben sana varsaydım *** Sormuyor musun kendi kendine Dünyada her şey dengi dengine Aldırma saat işliyor tıktık Vakit yok gemi kalkıyor artık *** Hayat zalim yolları pürüz Bir damla güneş sonra hep güz Mutlu olmak en büyük varlık Vakit yok gemi kalkıyor artık

Her karşıma çıkana dört elle sarıldım Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım

Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun * Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle * Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre * Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere * Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun * Acı birlikte Dünya'ya geldik bir kere