Akşam Olur Sabah Olur Yar Gelmez Şarkı Sözleri
Metin Şentürk Akşam Olur Sabah Olur Yar Gelmez şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Metin Şentürk Akşam Olur Sabah Olur Yar Gelmez şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akşam Olur Sabah Olur Yar Gelmez sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Metin Şentürk
Akşam Olur Sabah Olur Yar Gelmez
Tüm Şarkıları
-
Ooof oof oof
***
Akşam olur sabah olur yar gelmez
Akşam olur sabah olur yar gelmez
Sanırım ki beklediğimi bilmez
Sanırım ki beklediğimi bilmez
***
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
***
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
***
Yollarına baka baka yoruldum
Yollarına baka baka yoruldum
O güzelin gözlerine vuruldum
O güzelin gözlerine vuruldum
***
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
Gelmez gülüm, gelmez canım
Gelmez yavrum ah gelmez
***
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
***
Gelmez canım, gelmez yavrum
Gelmez gülüm ah gelmez
Gelmez canım, gelmez yavrum
Gelmez gülüm ah gelmez
***
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
Gelmez canım, gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez