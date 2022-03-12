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Metin Şentürk
Metin Şentürk
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Ben Severdim
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03
Gündüzler Ve Geceler
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04
Kopsun İnceldiği Yerden
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05
Düşün Biraz
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Albümler
Kalpten Kalbe
Metin Şentürk
Dönmen Gerek
Metin Şentürk
Yolun Yarısı
Metin Şentürk
Sahte Dünya
Metin Şentürk
Dünya Güzeli
Metin Şentürk
Son Nokta
Metin Şentürk
Sana Aitim
Metin Şentürk
Bırakma Beni
Metin Şentürk
Allah Biliyor
Metin Şentürk
Allah Biliyor (Yaktın Beni)
Metin Şentürk
Elimde Fotoğrafın
Metin Şentürk
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Evde Tek Başına | Fantezi Müzik
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