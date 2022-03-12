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7/24 Dinle Metin Şentürk

Metin Şentürk

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01

Seni Sitiyorum

02

Ben Severdim

03

Gündüzler Ve Geceler

04

Kopsun İnceldiği Yerden

05

Düşün Biraz

... KAPAT
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Albümler

Kalpten Kalbe Metin Şentürk

Dönmen Gerek Metin Şentürk

Yolun Yarısı Metin Şentürk

Sahte Dünya Metin Şentürk

Dünya Güzeli Metin Şentürk

Son Nokta Metin Şentürk

Sana Aitim Metin Şentürk

Bırakma Beni Metin Şentürk

Allah Biliyor Metin Şentürk

Allah Biliyor (Yaktın Beni) Metin Şentürk

Elimde Fotoğrafın Metin Şentürk

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Evde Tek Başına | Fantezi Müzik

Evde Tek Başına | Fantezi Müzik

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