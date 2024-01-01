Metin Türkcan

Mars Bugün de bitti Yarın ne olur bilinmez *** Aslında hiç mi farketmiyor ki Nasıl olsa insan bir yolunu buluyor ki Biraz dikkat dünya elden gidiyor ki *** Hadi gidelim gel Mars'a Hadi gidelim gel Ay'a Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya *** Hadi gidelim gel Mars'a Hadi gidelim gel Ay'a Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya *** Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya *** Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya *** Bugün de bitti Yarın ne olur pek de umrumda değil ah be dostlar *** Bugün de bitti Yarın ne olur pek de umrumda değil ah be dostlar *** Aslında hiç mi farketmiyor ki Nasıl olsa insan bir yolunu buluyor ki Biraz dikkat dünya elden gidiyor ki *** Hadi gidelim gel Mars'a Hadi gidelim gel Ay'a Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya *** Hadi gidelim gel Mars'a Hadi gidelim gel Ay'a Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya *** Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya *** Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca Mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Bir Hayal Tufanı eser başımda Hangi Yana baksam durur karşımda Artık tüm Umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim﻿ * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı

Yanımda Sen Olmayınca Sabah uyandım baktım bir çevreme Her şey dün gece bıraktığım yerde Anlamı yok her şey düzenli olsa bile Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca. Anladım bugün yalnızım tek başıma Çıkar dolaşırım sakin kafam Bir oraya bir buraya eski dostlara Özlemişim eskilerden bir hava. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca. Güneş battı çaresiz döndüm eve Sensiz farketmez ne gündüz ne gece Anlamı yok her şey düzenli olsa bile Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca.