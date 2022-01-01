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Meyra

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Yüzümü Güldüremezsin

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Kalbim Bir Pusula

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Vincero Perdero ( Ft.Mario Frangoulis )

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Konuşma

... KAPAT
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Albümler

Sen Anla Meyra

Son Liman Meyra

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4 Tenor Meyra

Başka Bir Kadın Meyra

Nur Topu Meyra

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