Ağlamadan Ağlamadan Dillerim dolaşmadan Yumruğum çözülmeden Gecenin karşısında *** Gündelik sözler arasında Bir aşkın komasında Yumrugum çözülmeden Gecenin karşısında *** Şafaktan utanmayıp Utandırmadan aşkı Üzerime yüreğimden başka bir Muska takmadan Ağlamadan *** Belgeler gerekli Kanıtlar, ifadeler Mühür ve imza peşpeşe kaç gece Yıllarca, yıllarca *** Ağlamadan Dillerim dolaşmadan Yumruğum çözülmeden Gecenin karşısında *** Haytanın tekiyim ben Bunu bilsin insanlar Ruhumun peşindedir O eski yanlışlıklar *** Belgeler gerekli Kanıtlar, ifadeler Mühür ve imza peşpeşe kaç gece Yıllarca, yıllarca Yıllarca, yıllarca *** Ağlamadan Dillerim dolaşmadan

Mazeretim Var Asabiyim Ben Gülmüyor yüzüm hayat zor oldu Güller susuz kurudu soldu Tövbe ettim gene bozuldu, yüreğim yanar Mazeretim var asabiyim ben *** Eskidim belki, gönül yoruldu Aşık oldum, soru soruldu Affet beni kırdım istemeden, yüreğim yanar Mazeretim var asabiyim ben *** Boş laf bunlar hepsi bahane Hâlim ne kötü ne şahane Nedir bu böyle aynı hikaye Suç kimde neden böyle Üzdün yeter üstüme varma Soru sorma biliyorsun mazeretim var Boş konuşma görüyorsun asabiyim ben

Sakın Gelme Sakın gelme sözlerim kayıp Ayıp ediyorum kendime Bir sızı var içimde Ölesim tuttu Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür Uyku tutmuyor sakın gelme *** Sakın gelme hazır değilim Deliyim kaç gündür Lodosum tuttu Poyrazım soğuk *** Sakın gelme dönesim yok Çok uzaktayım çok Bir şarkı var aklımda Söylemesi ayıp *** Sözleri kayıp Kaç zamandır dilimde Sakın söyleme

Leylayım Ben ilk kime âşıktım? Düşünelim bakalım hangisi Hangi kadın kırdı beni? Neden böyle şaşırdım? *** Merdivenleri çıkınca Tıpış tıpış yavaşça Bakıp maziye ağladım Mırıl mırıl ara sıra *** Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla *** Uyku ner'desin? Kanun namına gelsene Yalnızım bıçak sırtında Öfkem patlama hâlinde *** Kendi kendime bu kavgama Boşu boşuna zaman kaybı Ben bilemedim kendimi Her şeyim sana bağlı *** Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla *** Ben ilk kime âşıktım? Düşünelim bakalım hangisi Hangi kadın kırdı beni? Neden böyle şaşırdım? *** Kendi kendime bu kavgama Boşu boşuna zaman kaybı Ben bilemedim kendimi Her şeyim sana bağlı *** Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla

Acayip Haldeyim Nasıl da aşığım sana bi bilsen Nasıl sarılmak geliyor sana içimden Sensin elbette daha çok bilen benden Nasıl özledim seni bir bilsen *** Bu aşk tarif edilmez bunu bilesin Suyun rengini anlatabilir misin Gülün kokusunu bana anlatsana Şekerin tadı gibi bendeki bu sevda *** Bir acayip haldeyim, acayip halde Halin nedir diyen yok Bir acayip haldeyim, acayip halde Senden başka hiç kimse sormuyor *** Nasıl da aşığım sana bi bilsen Nasıl sarılmak geliyor sana içimden Sensin elbette daha çok bilen benden Nasıl özledim seni bir bilsen *** Bir acayip haldeyim, acayip halde Halin nedir diyen yok Bir acayip haldeyim, acayip halde Senden başka hiç kimse sormuyor *** Bu aşk tarif edilmez bunu bilesin Suyun rengini anlatabilir misin Gülün kokusunu bana anlatsana Şekerin tadı gibi bendeki bu sevda *** Bir acayip haldeyim, acayip halde Halin nedir diyen yok Bir acayip haldeyim, acayip halde Senden başka hiç kimse sormuyor Bir acayip haldeyim, acayip halde

İstedim Sanki bir hayal gibi Nasıl da dolaştın hayatımda Bir yudumda doğmak Bir sevgide ölmek istedim Gecelerde bir gölge olmak istedim Sonsuza doğru akıp gitmek istedim *** Bir resim bir rüya Belki bir şarkı Aynı bedende İki gönül olmak istedim Ve de yanımda bir tek Seni istedim *** Oysa bir yanlış gibi Silinmeye yazıldım satırlara Her ölümle doğmak Hiç yok olmamak istedim *** Sensizliğe öfkeli Sabır istedim Gönüllerde sevgiye Yol ver istedim *** Bir kere gördüm Bir kere sevdim Bin kez istedim Aynı şarkıda iki gönül Olmak istedim Ve de yanımda bir tek Seni istedim

Para Gelince Aşka Bir garip dünyadayız Kendi kendimize Olaylar başka Para gelince aşka *** Nasıl geçinir bilinemez Birçok aile Sorunlar başka Para gelince aşka *** Önlenemez bir yarış Herkes bir köşe peşinde Arzular başka Para gelince aşka *** İşimiz gücümüz politika Yediden yetmişe Yorumlar başka Para gelince aşka *** Nasıl geçinir bilinemez Birçok aile Sorunlar başka Para gelince aşka *** Dönüşü olmayan bu yolda Nefretten sevgiye Duygular başka Para gelince aşka *** Dönüşü olmayan bu yolda Nefretten sevgiye Duygular başka Para gelince aşka

Bilmem Nedendir Bak ritm şöyle Dıf dı dak dı dıf dıf taş Dıf dı dak dı dıf dıf taş Oldu böyle İyi hadi giriyoruz o zaman *** Şu sıra pek dertliyim Parasızlıktan değil Bilmez miyim hani arasıra Kendimi iyi hissetmiyor da değilim *** Eskiden böyle miydim Nerelerden geldim ben Mutluymuşum da haberim yok Bana bir şeyler oldu yeniden *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Delice bir sevda bu Sürüyor hiç bitmedi Unuturum sanmıştım Hiç aklımdan gitmedi unutulmuyor *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir