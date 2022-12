Arkadaşları Ali derler Hani oturur bizim kahvede Yakmış abayı bir dilbere Nefaset bir şey fidan boylu *** Bizim Ali pişpirik oynar MFÖ dinler maç seyreder Dedik ya abayı yakmış kıza Bundan haberi yok kızın ama Ali Desidero Ali Desidero *** Kız çok gizel latif şirin Hem kitap kurdu hem bir ahu Venus mü desem Afrodit mi Eli yüzü düzgün bir içim su *** Elbette ki feminist bir kız Metafiziğe de inanmakta *** Bir kusuru var yalnız kızın Biraz entel takılmakta Optimizt hem de pesimist biraz idealizme de savunmakta Ali Desidero Ali Desidero *** Teoride desen zehir gibi Pratik dersen sallanmakta Bazen ben hümanistim diyor Bazen rastyonalist oluyor Değişik bir psikoloji Bir felsefe idiotloji İdiot idiot idiotloji *** Bizim Ali kahveden aynen Kız oradan gelip geçerken Gözüne kestirip kafasına takıyor Bu benim diyor dokunanı yakarım *** Ne yapmalı ne etmeli Bir oyunbazlık bir şeytanlık Kıza dalavere mi çevirmeli *** Bu beraberlik nasıl olacak İkise ayrı telden çalıyor *** Centilmencemi yaklaşmalı Familyasıyla mı tanışmalı Bir bilene mi danışmalı Bu kız sanki bir buzdolabı Ali Desidero Ali Desidero *** Ali kahvede oturup duruyor Kızın geçmesini bekliyor Hatun kişi görününce köşeden MFÖ başlıyor aynen kasetten Ali Desidero Ali Desidero *** Matmazel MFÖ'yü duyar duymaz Biran kendinden geçiyor Ha bayıldı ha bayılacak derken Ali kızın elinden tutuyor Ali kıza bir klark çekiyor Kahvedekiler ınınının diyor Inının ın ının ın ını nın Kız pardon diyor başım döndü MFÖ yakar gönlümü Rica ederim diyor delikanlı Gelebilir her genç kızın başına Yardım edeyim size isterseniz Evinize götüreyim icabında *** Ay nasıl olur diyor kız içinden Ben sizi hiç tanımıyorum ama Hem konu komşu ne der sonra Merci giderim tek başıma *** Olur mu ne önemi var diyor oğlan Yürüyelim işte ne çıkar bundan Hem sizinle de tanışmış oluruz Hem konuşuruz şurdan burdan Ali Desidero Ali Desidero *** Ne kibar çocuk diyor kız içinden Hem samimi hem vefalı yani Bir imtihan çekeyim şuna diyor Serseri mi yoksa bir dahi mi *** Diyor felsefeyi severmisiniz Ali diyor biz hep dönerciyiz Luther diyor kız Machiavelli Şampiyon biziz diyor Ali Attığımız gollerden belli *** Kız anlıyor ki dünyalar ayrı Ali'ye kibarca bir bay bay Ali diyor hay hay Gözü parlıyor aniden kızın Şeytan tüyü var bu hınzırın Ali anlıyor ki doğru yolda Hazırım diyor buluşmaya Kız diyor ki bu işler narin Bugün olmaz Ali belki yarın

Erken kalkmak mecburen İşe gitmek mecburen Eve dönmek mecburen Mecburiyetten *** Oh sesleri of olunca Her kafadan ses çıkınca Şaşırınca bunalınca Mecburiyetten *** Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburiyetten *** Olan olsun bıraktım Anlamı yok zorlamanın Şans kadere inandım Mecburiyetten *** Birçok güzeller sevdim Birini biraz fazla Gönül eşit sevmiyor Mecburiyetten *** Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburiyetten