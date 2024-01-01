Geldiler Şarkı Sözleri
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Öğlene doğru uyanmış
Kafası dünden kıyak
Kendisi afili delikanlı
İşi gücü hır çıkartmak
***
Gene sinemada çıngar çıkartmış
Haşat olacakmış az daha salak
Paçozun teki yanına oturmuş
Kafasını bozacak
***
Sap sap oturmuş gaconun teki
Hadise çıkacak besbelli
Başlıyor laf atışmalar derken
O ne alttan bir gölge
İskele oluyor yandan
Ih diyor bizimkisi
***
"Bize de mi lolo lan?" diyor
Basıyor narayı, iyi mi
Zilli karıyla haybecisi
Uzuyor, aynen volta
***
Filmin zevki de kaçıyor zaten
Çıkıyor bir yerde bir tek atıyor
Raconlardan bıkmış artık
Zaten haybeden yaşıyor
***
Kızamıyorum abi, adamım benim
Kıyak çocuktur, severim hani
Bırak takılsın herkes gibi
Harbi çocuktur, severim hani
***
Hiç hani hani hani, anında görüntü
***
Yatağa yatıyor, uykusu kaçıyor
Mangırı yok ki cebinde
Cartayı çekecek angut sonunda
Hep sakat işler peşinde
***
Normal bir işte de çalışmış
Ayak işine alıştırmışlar
Almış mangırı ay sonunda
Gitmiş kumara yatırmış
***
Fıttıracaksın lan en sonunda
Alengirli bir laf et bari
"Yediniz lan beni, benden paso!" de
Kumar yüzünden her gün terso
***
Jeton düşecek ama biz göremeyeceğiz
Katakulliye getiriyorlar seni
Uyan be oğlum, hile var işte
Devamlı bizi de üzmesene
***
Hiç hani hani hani, anında görüntü
***
Adamım benim
Severim hani
Herkes gibi
Severim hani
***
Hiç hani hani hani, anında görüntü
***
Hiç hani hani hani
Hiç hani hani hani (Hiç hani)
Hiç hani hani hani
Hiç hani hani hani (Hiç hani)
Hiç hani hani hani
Hiç hani hani hani (Hiç hani)
***
Rüyasında sabaha karşı
Mahalleden üç tufacı
Sevdiği kıza asılıyorlar
Yollarını kesiyor, distur çekiyor
Geriliyorlar çağanoz gibi
***
"Gazla lan!" diyor bir tanesine
"Katakofti iskele olma!"
Faka basar mı, kaçın kurası
Fayrap etmiş yakayı bağrı
***
Keriz diyor kıza, kafadan kontak
Maksat gene hır çıkartmak
Bir tokat kıza, iki seksen
İcabında kıyak yapıyor
***
Öbür herif buna bir madik atıyor
Çekiyor bıçağı, takıyor bacağa
Ordan çekiyor, façasını bozuyor
Bizimki zokayı yutuyor iyi mi
***
Hiç hani hani hani, anında görüntü
***
Bi' sıçrıyor ki rüyaymış
Aman şeytana bismillah
Aynaya bakıyor, faça sağlam
Lan gene seviyor Allah
***
Hiç hani hani hani (Hiç hani)
Hiç hani hani hani (Hiç hani)
Hiç hani hani hani (Hiç hani)
Hiç hani hani hani (Hiç hani)
-
Arkadaşları Ali derler
Hani oturur bizim kahvede
Yakmış abayı bir dilbere
Nefaset bir şey fidan boylu
***
Bizim Ali pişpirik oynar
MFÖ dinler maç seyreder
Dedik ya abayı yakmış kıza
Bundan haberi yok kızın ama
Ali Desidero Ali Desidero
***
Kız çok gizel latif şirin
Hem kitap kurdu hem bir ahu
Venus mü desem Afrodit mi
Eli yüzü düzgün bir içim su
***
Elbette ki feminist bir kız
Metafiziğe de inanmakta
***
Bir kusuru var yalnız kızın
Biraz entel takılmakta
Optimizt hem de pesimist biraz
idealizme de savunmakta
Ali Desidero Ali Desidero
***
Teoride desen zehir gibi
Pratik dersen sallanmakta
Bazen ben hümanistim diyor
Bazen rastyonalist oluyor
Değişik bir psikoloji
Bir felsefe idiotloji
İdiot idiot idiotloji
***
Bizim Ali kahveden aynen
Kız oradan gelip geçerken
Gözüne kestirip kafasına takıyor
Bu benim diyor dokunanı yakarım
***
Ne yapmalı ne etmeli
Bir oyunbazlık bir şeytanlık
Kıza dalavere mi çevirmeli
***
Bu beraberlik nasıl olacak
İkise ayrı telden çalıyor
***
Centilmencemi yaklaşmalı
Familyasıyla mı tanışmalı
Bir bilene mi danışmalı
Bu kız sanki bir buzdolabı
Ali Desidero Ali Desidero
***
Ali kahvede oturup duruyor
Kızın geçmesini bekliyor
Hatun kişi görününce köşeden
MFÖ başlıyor aynen kasetten
Ali Desidero Ali Desidero
***
Matmazel MFÖ'yü duyar duymaz
Biran kendinden geçiyor
Ha bayıldı ha bayılacak derken
Ali kızın elinden tutuyor
Ali kıza bir klark çekiyor
Kahvedekiler ınınının diyor
Inının ın ının ın ını nın
Kız pardon diyor başım döndü
MFÖ yakar gönlümü
Rica ederim diyor delikanlı
Gelebilir her genç kızın başına
Yardım edeyim size isterseniz
Evinize götüreyim icabında
***
Ay nasıl olur diyor kız içinden
Ben sizi hiç tanımıyorum ama
Hem konu komşu ne der sonra
Merci giderim tek başıma
***
Olur mu ne önemi var diyor oğlan
Yürüyelim işte ne çıkar bundan
Hem sizinle de tanışmış oluruz
Hem konuşuruz şurdan burdan
Ali Desidero Ali Desidero
***
Ne kibar çocuk diyor kız içinden
Hem samimi hem vefalı yani
Bir imtihan çekeyim şuna diyor
Serseri mi yoksa bir dahi mi
***
Diyor felsefeyi severmisiniz
Ali diyor biz hep dönerciyiz
Luther diyor kız Machiavelli
Şampiyon biziz diyor Ali
Attığımız gollerden belli
***
Kız anlıyor ki dünyalar ayrı
Ali'ye kibarca bir bay bay
Ali diyor hay hay
Gözü parlıyor aniden kızın
Şeytan tüyü var bu hınzırın
Ali anlıyor ki doğru yolda
Hazırım diyor buluşmaya
Kız diyor ki bu işler narin
Bugün olmaz Ali belki yarın
-
Erken kalkmak mecburen
İşe gitmek mecburen
Eve dönmek mecburen
Mecburiyetten
***
Oh sesleri of olunca
Her kafadan ses çıkınca
Şaşırınca bunalınca
Mecburiyetten
***
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburiyetten
***
Olan olsun bıraktım
Anlamı yok zorlamanın
Şans kadere inandım
Mecburiyetten
***
Birçok güzeller sevdim
Birini biraz fazla
Gönül eşit sevmiyor
Mecburiyetten
***
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburiyetten
-
Elaleme güldürme kendini
Güldürme kendini elaleme
Yarım yamalak bir dram içinde
Yarım yamalak bir dram içinde
Elaleme güldürme kendini
Güldürme kendini elaleme
***
Ala ala alaturka alaturka
Alaturka ala alaturka alaturka
***
Elaleme güldürme kendini
Güldürme kendini elaleme
Yarım yamalak bir dram içinde
Yarım yamalak bir dram içinde
***
Acılar resim değilki
Asılsın duvara
İki bin yılına doğru
Çocuksun daha sahip çıkmak lazım sana
***
Ala ala alaturka alaturka
Alaturka ala alaturka alaturka
***
Elaleme güldürme kendini
Güldürme kendini elaleme
Yarım yamalak bir dram içinde
Yarım yamalak bir dram içinde
Elaleme güldürme kendini
Güldürme kendini elaleme
***
Ala ala alaturka alaturka
Alaturka ala alaturka ala ala alaturka
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Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
***
Yanmayan bilmez ateş-i aşka
Gel gel yanalım ateş-i aşka
***
Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
***
Yandır bu cismi ateş-i aşka
Yanmayan bilmez ateş-i aşka
***
Terk eyle resmi, yandır bu cismi
Yandır bu cismi ateş-i aşka
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Günler günlerimize tane tane damlarken
Diyorum, neden olmasın
Siz de geçiniz
Geçiniz, geçiniz
Üstelik tam zamanında geldiniz az önce
Biraz sonra ve şimdi
***
Önünüzdeki boşluğu, şu gördüğünüz
Biraz iter misiniz
Bir parça daha lütfen, iyi
***
Şimdi geçiniz hemen geçiniz
***
Ah bilemezsiniz nasıl
Sanki bir olayın çok derin kıyısında bir tatil geçireceksiniz
Bilemezsiniz ne güzel, rengarenksiniz
Öylesiniz, öylesiniz
***
Hafifçe sıçrayaraktan
Azıcık eğilerekten
Ansızın çekilerekten geriye
Koşaraktan öne doğru yeniden
Sürekli devinimler, sürekli sesler
Geldiler, gelecekler, geliyorlar
***
Gelecekler, geliyorlar, geldiler
***
Gelecekler, geliyorlar, geldiler
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