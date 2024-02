Öğlene doğru uyanmış Kafası dünden kıyak Kendisi afili delikanlı İşi gücü hır çıkartmak *** Gene sinemada çıngar çıkartmış Haşat olacakmış az daha salak Paçozun teki yanına oturmuş Kafasını bozacak *** Sap sap oturmuş gaconun teki Hadise çıkacak besbelli Başlıyor laf atışmalar derken O ne alttan bir gölge İskele oluyor yandan Ih diyor bizimkisi *** "Bize de mi lolo lan?" diyor Basıyor narayı, iyi mi Zilli karıyla haybecisi Uzuyor, aynen volta *** Filmin zevki de kaçıyor zaten Çıkıyor bir yerde bir tek atıyor Raconlardan bıkmış artık Zaten haybeden yaşıyor *** Kızamıyorum abi, adamım benim Kıyak çocuktur, severim hani Bırak takılsın herkes gibi Harbi çocuktur, severim hani *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Yatağa yatıyor, uykusu kaçıyor Mangırı yok ki cebinde Cartayı çekecek angut sonunda Hep sakat işler peşinde *** Normal bir işte de çalışmış Ayak işine alıştırmışlar Almış mangırı ay sonunda Gitmiş kumara yatırmış *** Fıttıracaksın lan en sonunda Alengirli bir laf et bari "Yediniz lan beni, benden paso!" de Kumar yüzünden her gün terso *** Jeton düşecek ama biz göremeyeceğiz Katakulliye getiriyorlar seni Uyan be oğlum, hile var işte Devamlı bizi de üzmesene *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Adamım benim Severim hani Herkes gibi Severim hani *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Hiç hani hani hani Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani Hiç hani hani hani (Hiç hani) *** Rüyasında sabaha karşı Mahalleden üç tufacı Sevdiği kıza asılıyorlar Yollarını kesiyor, distur çekiyor Geriliyorlar çağanoz gibi *** "Gazla lan!" diyor bir tanesine "Katakofti iskele olma!" Faka basar mı, kaçın kurası Fayrap etmiş yakayı bağrı *** Keriz diyor kıza, kafadan kontak Maksat gene hır çıkartmak Bir tokat kıza, iki seksen İcabında kıyak yapıyor *** Öbür herif buna bir madik atıyor Çekiyor bıçağı, takıyor bacağa Ordan çekiyor, façasını bozuyor Bizimki zokayı yutuyor iyi mi *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Bi' sıçrıyor ki rüyaymış Aman şeytana bismillah Aynaya bakıyor, faça sağlam Lan gene seviyor Allah *** Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani (Hiç hani)